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22 Ocak 2024 Pazartesi 14:19:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 14:19:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Yapısal reformlar hayata geçirilecek

Kaynak: AA

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformların hayata geçirileceği, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımların eş güdüm içerisinde atılacağı bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımla ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformların hayata geçirileceği, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımların eş güdüm içerisinde atılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, EKK toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılında enflasyonla mücadeleye, mali disiplinin sağlanmasına, büyümenin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına ve rezervlerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atıldığı ifade edildi.

Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi neticesinde 2023 yıl sonu enflasyonunun, Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında kaldığı hatırlatılan açıklamada, mali disiplinin yeniden tesisine yönelik alınan tedbirler sayesinde bütçe açığının milli gelire oranının, OVP'de öngörülen seviyeden çok daha olumlu bir düzeyde gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada, geçen yıl ihracatta OVP hedefinin aşılarak Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı, cari işlemler açığında gerileme devam ederken Türk lirası varlıklara olan talebin arttığı, sermaye girişlerinin güçlendiği ve Merkez Bankası rezervlerinin de Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığı aktarıldı.

2024 yılında büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir olması, istihdam artışının devamı, dezenflasyon süreci, verimliliğin artması, cari açıkta iyileşmenin sürmesi ve sosyal refahın korunmasının, yine temel öncelikler arasında yer alacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bugünkü EKK toplantısında görüşülen konular şunlardır; kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir. Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır."

"YAPISAL REFORMLAR GÜNDEME ALINACAK"

Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) faaliyetlerini makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyumlu ve etkin bir şekilde sürdürmesini sağlayacak KİT yönetişim reformuna ilişkin yapılan çalışmalarla önümüzdeki dönemde atılacak adımların ele alındığı aktarılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yapılan bu çalışmaların nihai hale getirilerek 2024 yılı içinde hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığı dile getirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eş güdüm içerisinde atılacaktır.

Yapısal reformların, sağlayacağı verimlilik ve etkinliğin yanı sıra beklenti kanalı yoluyla da para ve maliye politikalarını tamamlayıcı mahiyette olması, orta vadede enflasyonu tek haneye düşürme hedefine ve istikrar içinde büyüyerek kalıcı sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılında yapılacak EKK toplantılarında OVP'de takvimi verilen yapısal reformlar gündeme alınacak ve yakından takip edilecektir."

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Etiketler : ekonomi koordinasyon kurulu cevdet yılmaz enflasyon ovp
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