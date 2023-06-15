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15 Haziran 2023 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 08:00:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Kaynak: TRT Haber

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katılacak.

Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün saat 10'da başlayacak. Toplantıda ekonomi yönetimi tam kadro yer alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılacak.

HAFİZE GAYE ERKAN DA KATILACAK

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında dikkat çeken bir isim daha bulunacak.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da ilk toplantıda yer alacak.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda yer alacak.

Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentiler değerlendirilecek.

Etiketler : ekonomi koordinasyon kurulu hafize gaye erkan mehmet şimşek ömer bolat vedat ışıkhan
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