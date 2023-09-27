Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında yarın toplanacak
Kaynak: AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, finans teması çerçevesinde; yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK) başta olmak üzere, yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ile Aile ve Gençlik Bankası değerlendirilecek.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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