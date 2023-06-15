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15 Haziran 2023 Perşembe 11:25:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 11:25:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Kaynak: AA

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı külliyesi ekonomi koordinasyon kurulu cevdet yılmaz
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