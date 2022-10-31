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31 Ekim 2022 Pazartesi 19:13:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 19:13:00

Ekim enflasyonu perşembe günü açıklanacak

Kaynak: AA

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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım Perşembe günü açıklayacak. TÜFE eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.

Eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,78 yükseldi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,45 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 82,45, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 151,5 arttı.

Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,78, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 82,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 151,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 114,02 arttı.

3 Kasım Perşembe günü, yılın onuncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Etiketler : enflasyon ekim ayı enflasyon rakamları Yıllık enflasyon
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