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26 Eylül 2023 Salı 15:08:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 15:08:00

Ek MTV için kritik gün perşembe

Kaynak: TRT Haber

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Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini perşembe günü esastan görüşecek.

Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.

Dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

Etiketler : motorlu taşıtlar vergisi mtv anayasa mahkemesi
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