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09 Haziran 2022 Perşembe 14:28:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 14:28:00

Eğitimde ya da iş gücünde yer almayan gençler için destek programı

Kaynak: AA

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İŞKUR ve Avrupa Birliği iş birliğinde hayata geçirilen "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Teknik Destek Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Bir oteldeki programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcıları Lutfihak Alpkan ve Ertuğrul Soysal ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü (İŞKUR) Oğuz Kağan Güldoğan katıldı.

Alpkan, Türkiye'de gençleri, eğitime, istihdama, iş aramaya yönlendirmek için bunun gibi projeleri desteklemenin bakanlığın koordinasyonunda olduğunu belirtti.

Projenin, Ulusal Genç İstihdam Eylem Planı'na katkı yapacağını ümit ettiklerini ve İŞKUR'un projesinin faydalı olacağını aktaran Alpkan, "Proje kapsamında 19,5 milyon avro gibi desteğimiz var. Bunun 17 milyon avrosu hibe. Hibedeki alt bileşenler ve projeler 12 ay sürecek. Bu yılın sonuna kadar belirlenecek. Gençlerin farklı bir nesil olduğunu, iş hayatıyla ilgili beklentilerinin farklı olduğunu da tespit edecektir çalışmalar." diye konuştu.

Projenin hedef kitlesinin 15-30 yaş grubu olduğunu dile getiren Alpkan, gençleri tanımanın, onların isteyeceği işleri tasarlamanın, işe yerleştirmenin, gençlerin iş aramaya yönlendirilmesinin de hedefler arasında bulunduğunu anlattı.

Projenin teknik yardım olarak 30 ay süreceğini aktaran Alpkan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

"Aylık 50 avro İş Arama Ödeneği"

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü (İŞKUR) Oğuz Kağan Güldoğan ise çalışmanın yürüttükleri uluslararası projelerden biri olduğunu, "NEET" kavramının geçmişinin ilk olarak 1990'lı yıllarda İngiltere'de ortaya çıktığını dile getirdi.

NEET kavramının genç işsizliğini de kapsayacak şekilde geniş bir yaş aralığını referans aldığı için hem uluslararası kuruluşların hem de pek çok ülkenin gündeminde önemli yer tuttuğunu belirten Güldoğan, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerince de kullanılan önemli bir iş gücü piyasası göstergesi haline geldiğini kaydetti.

Güldoğan, İŞKUR'un operasyon faydalanıcısı olduğu NEET PRO Teknik Destek Bileşeni'nin, 30 Aralık 2021'de resmi olarak başladığını, projenin "teknik destek" ve "hibe" olmak üzere iki bileşeni bulunduğunu söyledi.

Projeyle ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin, Bireysel Eylem Planları ve İş Arama Ödeneği destekleri ile istihdam edilebilirliklerini ve iş gücüne katılımlarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Güldoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İş ve meslek danışmanlarımız tarafından oluşturulacak bireysel eylem planları ile NEET'lerin iş arama süreçlerini hem destekleyecek hem de 4 ay boyunca bu süreçleri izleyeceğiz. Bu süreçte, 4 ayla sınırlı olmak üzere NEET'lere proje bütçesinden aylık 50 avro İş Arama Ödeneği desteği sunacağız. Ayrıca yaşadığı şehir dışında başka bir şehirde iş bulan gençlere de bir defaya mahsus olmak üzere, yine proje bütçesinden olmak üzere 200 avro taşınma yardımı da yapacağız. Böylece pek çok Avrupa ülkesinde uygulanan bu yaklaşımın, ülkemizde de yenilikçi bir model olarak pilot uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız."

Etiketler : Lutfihak Alpkan Ulusal Genç İstihdam Eylem Planı İŞKUR
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