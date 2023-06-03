VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan girdiği her seçimden zaferle çıktı
İlk kez milletvekili seçilen 332 milletvekilinin 322'si yeminini tamamladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a başsağlığı mesajı
Yemen'de ödenmeyen memur maaşları Husiler ile hükümetin uzlaşısına engel oluyor
Canavar değil, balçık çıktı
Gençlere köy yaşamı özendiriliyor
03 Haziran 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 11:30:00

"Edirne Meriç Sulaması"yla 78 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Edirne'de, DSİ tarafından yapımı devam eden "Edirne Meriç Sulaması" projesiyle Meriç Ovası'ndaki 78 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak.

Proje kapsamında Meriç Nehri'nden 2 pompa istasyonu ile alınacak su, 260 kilometre boru hattıyla arazilere ulaştırılacak.

Modern sulamayı yaygınlaştırmak ve çiftçilerin kazançlarını artırmak amacıyla uygulanan projeyle bölge çiftçileri, sulamalı tarım imkanlarından faydalanabilecek.

Proje kapsamında 2 yılda 225 kilometrelik boru döşendi. 60 bin dekar alandaki borulu şebeke imalatları tamamlandı. 2 pompa istasyonundan birinde de inşaat çalışmalarında sona gelindi.

"İKİNCİ ÜRÜNÜ EKEBİLECEKLERİ BİR DÜZEN OLUŞMASI LAZIM"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, DSİ'nin önemli yatırımları hayata geçirdiğini söyledi.

Tarımdan elde edilen gelirin yükseltilmesinin en önemli yolunun sulanabilir tarım arazisi miktarını artırmak olduğuna dikkati çeken Kırbıyık, "Vatandaşlarımız sağ olsunlar, tarım arazilerinin tamamını etkin bir şekilde değerlendiriyor ve boşa bekletmiyor. Tarımsal hasılayı artırmak için sulu tarımı devreye koyup gerekirse ikinci ürünü ekebilecekleri bir düzen oluşması lazım." dedi.

Kırbıyık, yapımı devam eden Meriç Sulaması Projesi'yle binlerce dönüm arazinin suyla buluşacağını vurguladı.

DEVAM EDEN PROJELER VAR

Sulamayla ilgili pek çok projenin sürdüğünü ifade eden Kırbıyık, Hamzadere ve Çakmak sulamaları, İpsala Karaağaç Göletiile Meriç Sulama projesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kırbıyık, DSİ'nin kentteki sulama projelerinin yatırım miktarının 7 milyar lira olduğunun altını çizdi.

Projelerin tamamlanmasıyla her geçen yıl sulanabilir arazinin artacağını vurgulayan Kırbıyık, özellikle kentin orta ve güney kesimindeki arazilerin suyla kavuşması için Hamzadere ve Çakmak sulamalarının önemine dikkati çekti.

Kırbıyık, Edirne'de 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı yapım ihalesinin ise 6 Haziran Salı günü gerçekleştirileceğini kaydetti.

"ARAZİLERİN YÜZDE 40'A YAKINI SULANABİLİR"

Vali Kırbıyık, Edirne'deki ekilebilir tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 40'ının sulanabilir durumda olduğunu söyledi.

Bu oranı çok hızlı ve kararlı adımlarla yüzde 60-65'ler seviyesine getirmeyi planladıklarını vurgulayan Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Edirne'nin tarımsal tecrübesi, kapasitesi bunun için son derece uygun. Geçtiğimiz yıl genel tarımsal hasılamız 17 milyar lira oldu. Bu bizim ölçeğimizdeki bir il için son derece önemli bir rakam.

TÜİK verilerine göre Edirne, kişi başına düşen tarımsal hasılada Türkiye'de ikinci sırada. İnşallah bu ve buna benzer adımlarla ben birinci sıraya da çok yakın bir zamanda ulaşacağımızı düşünüyorum."

Etiketler : edirne dsi meriç sulaması
Pişti oldular

Pişti oldular
54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı
Kilo isyanı

Kilo isyanı
Favori yemeği kuru fasulye

Favori yemeği kuru fasulye
Bakü'de iki Sıla yan yana

Bakü'de iki Sıla yan yana
Sarı kırmızılı kutlama

Sarı kırmızılı kutlama
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX