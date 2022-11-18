VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir
Kırklareli'nde 243 düzensiz göçmen yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir' uyarısı
Manchester United, Cristiano Ronaldo için 'gerekli adımları' attı
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
TEKNOFEST 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek
"Bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometreye çıkardık"
Mısır: COP27 Konferansı anlaşmanın sağlanması için uzatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ICAPP Eş Başkanı Chung Eui-yong'u kabul etti
İran devriminin lideri Humeyni'nin baba evinin ateşe verildiği iddia edildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının iki zanlısının buluşma anı kameraya yansıdı
ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede ekonomik büyüme kısıtlanabilir
Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
Gazprom, Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladığını bildirdi
Bozcaada ve Gökçeada'da fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının şüphelisi Hassan güvenlik kamerasınca görüntülendi
Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor
"250 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağız"
AB, yeni uydu sistemi kuracak
"Bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz"
Türk Telekom'un ‘Dijitalde Hayat Kolay' projesi girişimci kadınların yanında
Formula 1'de sezonun son yarışı Tivibu'da
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İşte teröristin iş birlikçileri! Her adımları deşifre oluyor
18 Kasım 2022 Cuma 17:06:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 17:06:00

ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede ekonomik büyüme kısıtlanabilir

Kaynak: AA

ABONE OL

ECB Başkanı Christine Lagarde, “Oranları (faiz) daha da artırmayı bekliyoruz ve parasal gevşemeyi geri çekmek yeterli olmayabilir." de

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini ve hatta ekonomik büyümenin kısıtlanması gerekebileceğini söyledi

Lagarde, Frankfurt'ta düzenlenen "2022 Avrupa Bankacılık Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Avrupa'da ekonomik toparlanma ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon ile mücadele için alınan önlemlerin ekonomiyi yavaşlatacağını anlatan Lagarde, ECB'nin gelecek ay yapılacak toplantısında faiz oranlarında artış olacağının sinyalini verdi.

Lagarde, "Oranları (faiz) daha da artırmayı bekliyoruz ve parasal gevşemeyi geri çekmek yeterli olmayabilir." yorumunu yaptı.

Enflasyonla mücadelede ekonomik büyümenin kısıtlanması gerekebileceğine işaret eden Lagarde, faiz oranlarının para politika duruşlarını ayarlamanın ana aracı olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Lagarde, ECB'nin diğer politika araçlarını da normalleştirmesi ve böylece faiz politikasının sağladığı teşviki artırması gerektiğini anlattı.

Bu nedenle merkez bankası bilançosunun ölçülü ve öngörülebilir bir şekilde normalleştirilmesinin uygun olduğunu belirten Lagarde, ECB'nin yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Öte yandan, ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri gideceğini ve hangi hızda gideceğini enflasyon görünümü belirleyecek.

ECB Yönetim Konseyi, 15 Aralık'taki toplantısında faiz oranlarının geleceğine ilişkin karar verecek.

ECB Yönetim Kurulu, son 3 toplantının ilkinde faiz oranlarını 50 baz puan artırdı. Son iki toplantıda faizi 75 baz puan artıran ECB, faiz artırım döngüsünün ardından toplamda 200 baz puan yükseltmişti.

Avro Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Piyasalarda 2024'e kadar ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor.

Etiketler : christine lagarde merkez bankası enflasyon ekonomi
Siyah Kuğu Wilma

Siyah Kuğu Wilma
‘Trafik dedektifleri' eğitim parkında!

‘Trafik dedektifleri' eğitim parkında!
Alçiçek Hatun'un duvarları var

Alçiçek Hatun'un duvarları var
40 günlük evlilikte kriz!

40 günlük evlilikte kriz!
İspanya'daki hedef en az 6 madalya

İspanya'daki hedef en az 6 madalya
Serumla sete çıktı

Serumla sete çıktı
Setlere ‘O Kız' dönüşü

Setlere ‘O Kız' dönüşü
Eleştiriler umurumda değil

Eleştiriler umurumda değil
Mutsuzken karşıma çıktı

Mutsuzken karşıma çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX