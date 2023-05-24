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24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:38:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:38:00

ECB Başkanı Lagarde: ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı

Kaynak: AA

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Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı.

Yazıda, ECB'nin, Kovid-19 salgınında önlemler açıklayarak salgına hızlı bir şekilde yanıt verdiğini ifade eden Lagarde, bugün de alışılmışın dışında yüksek enflasyonu aşağı çekmek için Banka'nın aynı kararlılıkla hareket ettiğini vurguladı.

Lagarde, "Yıllarca çok düşük kaldıktan sonra enflasyon, artık çok yüksek ve çok uzun süre böyle kalmaya devam edecek. Bu, paranın değerini, satın alma gücünü azaltıyor. Avro Bölgesi'ndeki insanları ve şirketleri etkiliyor. Özellikle de toplumumuzun en savunmasız kesimlerini olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

ECB'nin enflasyonu orta vadeli yüzde 2 hedefine geri getireceğini vurgulayan Lagarde, "Bu nedenle faiz oranlarını rekor bir hızla artırdık ve enflasyonu hedefimize geri çekmek için faizleri yeterince sınırlayıcı seviyelere getireceğiz. Gerektiği kadar para politikasını bu seviyelerde tutacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"HER ZAMAN KOLAY OLMADI"

ECB'nin son 25 yıldaki çalışmalarını değerlendiren Lagarde, şunları kaydetti:

"Her zaman kolay olmadı. Ancak benden önceki ECB Başkanları Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet ve Mario Draghi'nin liderliğinde, kötü olduğu kadar iyi ekonomik zamanlarda da, ECB görevini yerine getirmeye ve böylece Avrupa'nın geleceğinin temellerini güçlendirmeye her zaman dikkat etmiştir."

Temmuz 2022'den beri ECB, ana faiz oranlarını art arda 7 kez toplamda 375 baz puan artırdı. Analistler, 15 Haziran'da yapılacak ECB faiz toplantısında 25 baz puanlık bir artış bekliyor.

Öte yandan, Avro Bölgesi'ndeki para politikasından sorumlu organ olan ECB,1 Haziran 1998'de çalışmalarına başladı. Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde olan ECB'nin temel amacı, Avro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlayarak avronun değerini korumak.

Avroyu, Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan kullanıyor. Hırvatistan da bu yılın başında avro kullanmaya başladı.

Etiketler : avrupa merkez bankası christine lagarde enflasyon
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