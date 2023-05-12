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12 Mayıs 2023 Cuma 17:15:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 17:15:00

EBRD ve G7, Ukrayna Yatırım Platformu oluşturma kararı aldı

Kaynak: AA

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), bankanın önderliğinde G7 ülkelerinin altyapı finansman kuruluşlarının bir araya gelerek Ukrayna Yatırım Platformu'nun kurulması konusunda uzlaşmaya varıldığını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen toplantı sonucunda, G7 üyesi ülkelerinin altyapı finansman kuruluşlarının katılımı ile Ukrayna Yatırım Platformu oluşturulması yönünde karar alındığı duyuruldu.

EBRD açıklamasında platforma bankanın liderlik edeceği belirtilirken, ortaklıkta Japonya'dan JBIC ve JICA, İtalya'dan CDP, Kanada'dan FinDev Canada, Fransa'dan Proparco, ABD'den DFC, İngiltere'den BII, Almanya'dan DEG adlı finansman kuruluşlarının yer alacağı hatırlatıldı.

Bankanın açıklamasında, Ukrayna'nın yeniden inşa gereksinimin herhangi tek bir finansman kuruluşunun kapasitesinin üzerinde olduğu, bu yüzden ülkede yatırımların koordinasyonunun sağlanması amacıyla G7 üyelerinin finansman kuruluşlarının bir araya geldiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Ukrayna Yatırım Platformu, ağırlıklı olarak özel sektöre odaklanarak, Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına yardımcı olmak için katılımcı kuruluşlar arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve bilgi alışverişini ve ortak finansmanı teşvik etmeyi hedefleyecektir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : ebrd g7 ukrayna yatırım platformu
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