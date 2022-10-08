EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso: Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, "Türkiye için olumlu bir büyüme bekliyoruz. 2022 için büyüme tahminimizi yüzde 4,5'e yükselttik ve gelecek yıl için büyüme tahminimiz biraz daha aşağıda, ancak biz Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Renaud-Basso yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde çok önemli ve faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'de ekonomik aktivite ve endüstriyel imkanların güçlü olduğunu ve Türkiye'nin çok genç, enerjik ve yetenekli bir nüfusa sahip olduğunu ifade etti.

Renaud-Basso, Türkiye'de inovasyon ve gelişme düzeyini artıran, işini büyüten, ihracatını geliştiren birçok müşterilerinin olmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Renaud-Basso, "EBRD, 2009 yılında Türkiye'de yatırım yapmaya başladı. O zamandan beri 17 milyar doların üzerinde yatırım yaptık ve ülkede çok yüksek düzeyde faaliyetimiz var." diye konuştu.

Geçen yılın Türkiye'ye yatırımda rekor kırdıkları bir yıl olduğunu anımsatan Renaud-Basso, "Geçen yıl Türkiye'de 2 milyar dolarlık yatırımımız oldu. Bunun yüzde 93'ü özel sektöre yönelikti. Türkiye'de özel sektörün kalkınması, yeşile dönüşüm, yeşil gündeme geçişin desteklenmesi gelecek dönemde de öncelikli alanlarımızdan olacak.

Müşterilerimizi faaliyetlerini yeşillendirmeleri ve karbonsuzlaştırmaya doğru ilerlemeleri için eşlik ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki etkinliğimizden çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Renaud-Basso, "Türkiye çok önemli bir operasyon ülkesi. Kadınların belirli finansman programlarına daha çok dahil olması ve iş piyasasına daha iyi entegrasyonu gibi konular üzerine farklı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. İstanbul'da toplu taşıma kullanan kadınlar için daha iyi durumun nasıl sağlanacağı üzerinde çalıştık. Yani bu yaptığımız işin kalite angajmanlarından biri, yapmak da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ekonomiyi destekleme, özel sektörü destekleme, dijitalleşmeyi destekleme ve dekarbonizasyonun öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Renaud-Basso, "Dolayısıyla, Türkiye'deki finansman projemizin yarısından fazlası ya yenilenebilir ya da karbon üzerinde olumlu bir etkiye sahip oldukları ve karbonizasyona katkıda bulundukları için yeşildir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE FAALİYET SEVİYEMİZİ YÜKSEK SEVİYEDE TUTMAYI İSTİYORUZ"

Renaud-Basso, Türkiye'de yeni projeleri finanse etmeyi ve faaliyet seviyelerini yüksek tutmayı istediklerini ifade ederek, "Tabii bu büyük ölçüde talebe bağlı. Dolayısıyla, hükümet, belediyeler, özel sektörden gelecek finanse edebileceğimiz projelere ihtiyacımız var. Çevreci, rekabetçiliği artıran, kapsayıcılığa katkıda bulunan projeler önceliklerimiz arasında. Bunlar bizim için önemli kriterler. Ülkede aktif olmaya devam etmeye ve müşterilerimize bu zor zamanlarla yardımcı olmaya hazırız." dedi.

Şu anki enerji krizi nedeniyle enerji güvenliği finansmanının faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde banka için büyük bir öncelik olduğuna dikkati çeken Renaud-Basso, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de finanse ettiğimiz yenilenebilir bir projemiz var ve mümkün olduğunda bunu yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bunun bizim için çok önemli bir öncelik olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye, bu konuda çok yüksek bir potansiyele sahip ama yine de kömüre ve gaza çok bağlı. Türkiye'nin geçen yıl Paris Anlaşması'nı imzalamış olmasını çok olumlu ve önemli buluyorum. Türkiye'nin uzun ve kısa dönemli stratejisini tanımlaması açısından önemli."

EBRD Başkanı Renaud-Basso, "Türkiye için olumlu bir büyüme bekliyoruz. 2022 için büyüme tahminimizi yüzde 4,5'e yükselttik ve gelecek yıl için büyüme tahminimiz biraz daha aşağıda, ancak biz Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.