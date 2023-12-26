VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yumaklı gıda denetimi rakamlarını açıkladı
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Türkiye'de 2023 böyle geçti
e-Ticaret sektörü gelecek yılın "ciro" hedefinde çıta yükseltti
Yargıtaydan "muhtar kendisine teslim edilen tebligatı götürmekten sorumlu değildir" kararı
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi 191 saat sürdü, 6 bin 968 sayfa tutanak tutuldu
26 Aralık 2023 Salı 12:30:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 12:30:00

e-Ticaret sektörü gelecek yılın "ciro" hedefinde çıta yükseltti

Kaynak: AA

ABONE OL

ETİD Başkanı Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe 1,5 trilyon lira olan yıl sonu hedefini kasım kampanyalarıyla büyük ölçüde yakaladıklarını belirterek, "Gelecek yılki ciro hedefini ise e-ihracatın da katkısıyla 2,7 trilyon lira olarak belirledik." dedi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe bu yıl yaşanan gelişmelere ve gelecek yıl hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektörün her geçen gün daha da büyüdüğünü dile getiren Çevikoğlu, özellikle salgın döneminde insanların e-ticaret sitelerinden alışveriş yapma kolaylığına alışmalarının bunda etkili olduğunu söyledi.

Çevikoğlu, düzenlenen alışveriş kampanyalarına işaret ederek, "e-Ticaret sektöründe bu yıl için belirlenen 1,5 trilyon liralık ciro hedefi kasım kampanyalarıyla büyük ölçüde yakalandı. Yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek son kampanyalarla 2023'ü 1,6 trilyon liranın üzerinde ciroyla kapatmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de e-ticaret sektöründe uygulanan kampanyaların yabancı ülke menşeli olduğuna dikkati çeken Çevikoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok yerinde 'ekonomiyi canlandırmak' adına yapılan 'Black Friday' Kuzey Amerika'dan ithal ettiğimiz bir gün. '11.11' ise Uzak Doğu temelli alışveriş günüdür. PttAVM tarafından aralık ayının son haftası yapılan 'Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı' kampanyası, Türkiye'ye özgü yerel bir kampanyadır. O yüzden bizim için önemli. 31 Aralık'ta sona erecek kampanyayla firmalara ellerindeki stokları eritme, vatandaşlara da ihtiyaçlarını daha uygun fiyata alma imkanı sağlanacak."

"SEKTÖR, 2024'TE E-İHRACATLA DAHA DA BÜYÜYECEK"

Yeni yılda sektörün hareketliliğini sürdüreceğini vurgulayan Çevikoğlu, "2024'te e-ticaret sektörü, e-ihracatla daha da büyüyecek. Sektörümüzde gelecek yıl sonu ciro hedefimizi e-ihracatın da katkısıyla 2,7 trilyon lira olarak belirledik. Zaten Ticaret Bakanlığımız, e-ihracatın yüzde 1,5 olan payının önümüzdeki 10 yılda yüzde 10'a çıkarılmasını hedefliyor." ifadesini kullandı.

Çevikoğlu, dünya ortalamasına bakıldığında e-ticaret üzerinden yapılan alışverişte 4 paketten birinin, Türkiye'de ise her 20 paketten birinin yurt dışına gittiğini bildirdi.

Türkiye'den ağırlıklı olarak batıya satış yapıldığını, bu nedenle doğudaki ülkelere de satışları artırmak istediklerini dile getiren Çevikoğlu, yurt dışı satışlarda birinci sırada ABD'nin, ikinci sırada ise Rusya'nın yer aldığını kaydetti.

Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe yurt dışına satış yapan 40 Türk firması bulunduğunu, çok sayıda firmanın da satışa başlamak için onay beklediğini söyledi.

Türk firmalarının yurt dışı satışlarına ilişkin işlemlerin hızlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğinin gerekli desteği verdiğini vurgulayan Çevikoğlu, e-ihracatın artması yolunda Türk firmalarına yurt dışı satışlarına başlamaları için gereken her türlü kolaylığın sağlandığını sözlerine ekledi.

Etiketler : elektronik ticaret işletmecileri derneği hakan çevikoğlu edevlet
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX