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11 Şubat 2024 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 12:45:00

e-Devlet'ten yeni hizmet: Olası emekli maaşı sorgulama

Kaynak: TRT Haber

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e-Devlet portalı, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Siteye, emekli adayları için yeni özellik eklendi. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, yapacakları basit bir işlemle emekli olunca alacakları olası maaşı artık e-Devlet'ten de öğrenebilecek.

Birçok işlem dakikalar içinde yapılabiliyor. Doğru ve güvenli bilgilere erişilebiliyor.

e-Devlet portalı kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet'e yükledi.

Bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek.

SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

e-Devlet'ten hesaplamayı yapmak oldukça basit. Öncelikle e-Devlet portalına giriş yapılıyor. Arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazılıyor. İlk seçenekte çıkan "4A emekli aylık bilgisi hesaplama"ya tıklanıyor. Gelen ekranlarda istenen bilgiler girildikten sonra alınacak tahmini emekli maaşı ve diğer bilgiler görülebiliyor.

Uygun şartları sağladıktan sonra emekli maaşını öğrenmek artık dakikalarınızı alacak. Kullanıcı dostu uygulama, beğeniyle karşılandı..

e-Devlet kapısı, dijitalleşen Türkiye yolunda önemli bir araç haline geldi. Devlet tarafından verilen hizmetler, e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda vatandaşlara sunuluyor.

Etiketler : edevlet hizmet emekli maaşı sorgulama
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