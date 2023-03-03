e-Devlet Kapısı EYT'lilerin başvuruları için hazır

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edinilen bilgiye göre, EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede en hızlı ve kolay başvuru yolu e-Devlet Kapısı olacak.

EYT koşullarını sağlayan vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden, e-Devlet Kapısı üzerinden emeklilik işlemlerini yapabilecek.

EVRAK OLMADAN, SIRA BEKLEMEDEN BAŞVURU İMKANI



Vatandaşlar, sıra beklemeden, istedikleri zaman güvenli şekilde başvurularını e-Devlet Kapısı'nda yer alan "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden gerçekleştirebilecek.

Hak sahipleri, e-Devlet Kapısı'nda yer alan arama çubuğuna EYT, gelir, aylık, ödenek veya emekli kelimelerinden birini yazarak hizmete erişebilecek. Ayrıca hizmete kolay erişilebilmesi için e-Devlet Kapısı ana sayfasında yer alan 4/A ve 4/B emeklilik başvuruları duyurusu üzerinden de dijital hizmete erişim sağlanabilecek.

"Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" başlıklı dijital hizmete erişim sağlandıktan sonra açılan ekranda "Yeni Başvuru" butonu tıklanıp, tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı"nın seçilmesi gerekiyor.

Sonrasında dijital hizmette sigortalı türü olarak SSK kapsamında aylık talep edeceklerin "4A SSK", Bağkur kapsamına girenlerin ise "4B Bağkur" seçeneğini işaretlemesi ve "Başvur" butonuna tıklaması gerekiyor. Devamında maaş ödemesinin yapılacağı banka ve şube bilgisi ile e-posta, cep telefonu numarası, adres bilgisini içeren iletişim bilgilerinin doldurulması önem taşıyor.

"Aylık alıyor mu?" sorusuna "Evet" veya "Hayır" yanıtı verildikten sonra son aşamaya geçilecek. Son aşamada "Başvur" butonuna basılarak başvuru tamamlanmış olacak.

EYT'lilere ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı.