Düzce'de vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
azine ve Maliye Bakanlığı, Düzce'de deprem nedeniyle mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin 1 ay ertelendiğini duyurdu.
Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri deprem nedeniyle 1 ay ertelendi.
23.11.2022 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. pic.twitter.com/HaWHGhHiKQ— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) November 23, 2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
23.11.2022 tarihinde merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde deprem meydana gelmiştir. Bakanlığımız, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
- Düzce'de vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
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