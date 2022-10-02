Düzce'de ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısırda verim beklentisi yüksek

Düzce Ovası'nın verimli tarım arazilerinde hayvancılıkta önemli bir yem kaynağı olan silajlık mısırı ikinci ürün olarak yetiştiren çiftçiler, yüksek verim bekliyor.

Yıl içerisinde fiğ, buğday veya arpa gibi ürünlerin hasadının ardından silajlık mısır, yaklaşık 45 bin dekar alanda 2,5 ay önce toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının projesi kapsamında tohum ve maddi destek sağlanan 547 çiftçi, ürünün hasadına başladı.

Dekar başına ortalama 7 ton ürün elde edilmesi planlanan silajlık mısır, tesislerde paketlendikten sonra ülke genelinde hayvancılık sektörüne kaba yem olarak satılıyor.

"Çiftçiyi özendirecek teşvikler veriyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Sorumlusu Harun Aydın, AA muhabirine, Düzce Ovası'nın, hayvancılıkta önemli bir yem kaynağı olan silajlık mısır yetiştiriciliğine uygun geniş arazilere sahip olduğunu söyledi.

Aydın, çiftçilerin bu imkanı değerlendirdiğini belirterek, "Silajlık mısır, yem bitkisi anlamında bölgenin en güzel ürünü. İkinci bir ürün olarak da ekilebiliyor, bu bakımından Düzce çok uygun." dedi.

Bakanlığın bu konuda çiftçiyi desteklediğini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Hayvancılık için silajlık mısır olmazsa olmaz. Düzce için de olmazsa olmaz. Diğer tek yıllık yem bitkileri yağış sezonu çok uygun olmadığı için fazla uygun olmuyor ama silajlık mısır için bölgemizin yağış rejimi tam uygun. İç Anadolu Bölgesi'nde sulayarak aldıkları ürünü biz burada bazı yıllarda hiç sulamadan veya tek sulamayla alabiliyoruz. Çiftçi fiğ, arpa, yulaf gibi ürünler ekip, o ürünleri toplayıp silaj yapabiliyor. Daha sonra hemen ardından mısır ekip ikinci ürünü bölgemizde rahat elde edebiliyor."

Aydın, bu konuda eğitim ve destek verdiklerini kaydederek, "Geçen yıl yem bezelyesi tohumu dağıttık. Tohumun yüzde 25'i çiftçi, yüzde 75'i Bakanlık katkılıydı. Bu şekilde çiftçiyi özendirecek teşvikler veriyoruz. Geçen yıl Düzce'de üreticiye 2 milyon liraya yakın destek verdik. Düzce Ovası'nda ekilmeyen arazi yok. Devamlı sahadayız, hiç boş arazi göremiyoruz. Boş arazi bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Arazilerimiz oldukça kıymetli." diye konuştu.

"Bölgedeki vatandaşlar bu işten çok memnun"

Silaj paketleme tesisi sahibi ve üretici Cemil Gözütok da çocukluğundan bu yana tarımla iç içe olduğunu söyledi.

Çiftçiliğin baba mesleği olduğunu anlatan Gözütok, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 yıldan bu yana silaj işinde çalışıyorum ve tesis kurdum. Her geçen gün kendimizi yenilemeye ve işimizi büyütmeye uğraşıyoruz. 450 dönüm alanda ekim gerçekleştiriyoruz. Ayrıca dışarıdan da alımlar yapıyoruz. 1500 dönüm araziden 7 bin ton civarında ürün elde ediyoruz. Çevredeki vatandaşların da ürünlerini yapıyoruz, paketleyip yerine kadar teslim ediyoruz."

Gözütok, vatandaşların bu yıl verimden memnun olduğunu aktararak, "Bölgedeki vatandaşlar bu işten çok memnun. Bizler de onlara destek veriyoruz. Ürününü biçip, paketleyip tekrar onlara geri veriyoruz. Tekirdağ, Edirne, Lüleburgaz, Kırklareli, Ankara, Tosya, Çankırı, Çerkeş gibi silajın yetişmediği bölgelere ürün gönderiyoruz. Kendi bölgemizde ise Akçakoca, Alaplı, Ereğli, Zonguldak, Karabük gibi bölgelere silaj gönderiyoruz." şeklinde konuştu.