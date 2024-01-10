VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey Kore'den Güney'e savaş tehdidi... "Kaçınmayacağız"
Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı... Beklenen haber geldi
İşsizlik rakamları açıklandı
Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Azerbaycan'da Fransız vatandaşı tutuklandı... Casuslukla suçlanıyor
ABD'de skandalların ardı arkası kesilmiyor
10 Ocak 2024 Çarşamba 09:15:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 09:15:00

Düşük fiyata ev sahibi olmak isteyenler dikkat! TOKİ'den büyük fırsat

ABONE OL

Düşük fiyata ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ düğmeye bastı. Yeni projeler için İstanbul ve başkent Ankara'da çalışmalar başladı. İşte detaylar...

TOKİ İstanbul ve Ankara'da yapılacak uygun fiyatlı konut projesi için düğmeye bastı. İşte detaylar

Türkiye'nin dört bir yanında uygun fiyatlı konut satışlarıyla dikkatleri çeken TOKİ, yeni proje detaylarını paylaştı. TOKİ yeni projeler için İstanbul ve Ankara'da çalışmalara başladı.

Düşük fiyata ev sahibi olmak isteyenler detayları araştırmaya devam ediyor. İşte TOKİ konut detayları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara'da iki yeni konut projesi için harekete geçti.

TOKİ resmi internet sitesi üzerinden yapılan paylaşım doğrultusunda İstanbul'da gerçekleştirilecek projenin Tuzla'da Ankara'da gerçekleştirilecek projenin ise Sincan'da hayata geçirileceği duyuruldu.

Tuzla Camii semtinde konumlandırılacak olan proje kapsamında 232 daireli ve 31 mağazadan oluşan konut projesi hayata geçiriliyor. Ankara'da yapılacak projenin ise Sincan Yenipeçenek Mahallesi'nde 1012 daire ve 24 mağazadan oluşacağı belirtildi.

1244 dairelik konut inşası için düğmeye basan TOKİ, Ocak ayında ihale sürecini başlatacak. Sincan projesi için 700 günlük süre tanımlanırken İstanbul projesinin ise 300 gün süreceği bildirildi. Sincan projesi için ihale 8 Ocak İstanbul Projesi içinde 29 Ocak'ta başlayacak.

Etiketler : toki konut istanbul
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Barıştılar

Barıştılar
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX