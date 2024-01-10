Düşük fiyata ev sahibi olmak isteyenler dikkat! TOKİ'den büyük fırsat

TOKİ İstanbul ve Ankara'da yapılacak uygun fiyatlı konut projesi için düğmeye bastı. İşte detaylar

Türkiye'nin dört bir yanında uygun fiyatlı konut satışlarıyla dikkatleri çeken TOKİ, yeni proje detaylarını paylaştı. TOKİ yeni projeler için İstanbul ve Ankara'da çalışmalara başladı.

Düşük fiyata ev sahibi olmak isteyenler detayları araştırmaya devam ediyor. İşte TOKİ konut detayları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara'da iki yeni konut projesi için harekete geçti.

TOKİ resmi internet sitesi üzerinden yapılan paylaşım doğrultusunda İstanbul'da gerçekleştirilecek projenin Tuzla'da Ankara'da gerçekleştirilecek projenin ise Sincan'da hayata geçirileceği duyuruldu.

Tuzla Camii semtinde konumlandırılacak olan proje kapsamında 232 daireli ve 31 mağazadan oluşan konut projesi hayata geçiriliyor. Ankara'da yapılacak projenin ise Sincan Yenipeçenek Mahallesi'nde 1012 daire ve 24 mağazadan oluşacağı belirtildi.

1244 dairelik konut inşası için düğmeye basan TOKİ, Ocak ayında ihale sürecini başlatacak. Sincan projesi için 700 günlük süre tanımlanırken İstanbul projesinin ise 300 gün süreceği bildirildi. Sincan projesi için ihale 8 Ocak İstanbul Projesi içinde 29 Ocak'ta başlayacak.