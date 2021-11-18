Dünyanın 'yakut deposu'nda kirli oyun!

Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Portekiz'in eski sömürgesi Mozambik, son dönemde ülkede keşfedilen değerli maden, değerli taş, doğalgaz ve kömür yataklarıyla ekonomik büyümesini hızlandırmayı hedefliyordu.

Ülkenin refah seviyesinin artması, ulusal ekonominin gelişmesi ve sistemli hale gelmesini sağlayacaktı. Ancak 2017 yılında büyük aktörlerin maşası olarak hareket eden DEAŞ bağlantılı bir grup, ülkenin altın ve değerli taş açısından en zengin bölgesi Cabo Delgado'da terör eylemlerine başladı.

Çoğunluğu Müslüman olan bölgede bugüne kadar 2 binden fazla insan hayatını kaybetti, bölgede yaşayan 500 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

DEV MADEN YATAKLARI SÖMÜRÜLÜRKEN DEAŞ DİKKAT DAĞITIYOR

Cabo Delgado'da, İngiltere merkezli Gemfields şirketi, Montepuez'de dünya yakutlarının %40'ından fazlasını üreten devasa bir yakut çıkarma tesisi işletiyor. Mozambik hükümeti tarafından 2011 yılında verilen 25 yıllık madencilik imtiyazına göre, Gemfields bölgeden yakut ihraç etme hakkına sahip.

Devasa maden, kiralık güvenlik güçleri tarafından korunuyor. Bununla birlikte, bu güvenlik gücü, fiziksel, cinsel istismar ve cinayet dahil olmak üzere Cabo Delgado sakinlerine vahşice davranmakla suçlanıyor.

Gemfields şirketi, 2019'da sorumluluk kabulü anlaşmasıyla yerel halka 7,8 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Adını Roselio olarak veren 26 yaşındaki bir madenci, Temmuz ayında İngiliz Telegraph'a 'Belgesiz yakut madenciliği yapıyorum çünkü başka seçeneğimiz yok. Hükümete güvendik ama bize kötü davrananlar onlar. Sorunun temelinde kıymetli taşlar var. Evet, beyazlar taşları istiyor. biz de onları istiyoruz." dedi.

Adını Janito olarak veren 25 yaşındaki bir başka madenci ise, "Gördüğünüz gibi çevremizdeki bu insanlar çok kızgın. Ülkemizin liderlerini suçluyoruz. Çocuklarımızın acı çekmesini istemeselerdi, ülkemizin 'en kıymetli şeyini' yabancılara vermezlerdi. Onu kendi halkına bırakırlardı." dedi.

Ülkede altın madenciliği için Londra merkezli çeşitlendirilmiş bir metal ve mineral üreticisi olan Xtract Resources'e imtiyazlar tanındı. Total, ExxonMobil ve diğer petrol devlerine verilen büyük gaz imtiyazları, kaynakları sömürülen halkı açlık ve sefalete sürüklüyor.

DEAŞ kaosu artırarak sömürüyle mücadeleyi bertaraf etmiş durumda. Bütün kaynakları sömürülen ülke halkı, son derece dikkat çeken bir şekilde, 'sömürgeciler' yerine 'DEAŞ'la uğraşmak zorunda bırakıldı.

2021'İN BAŞINDAN BU YANA 14 TON DEĞERLİ MADEN KAÇIRILMIŞ

Ülkenin Maden Kaynakları Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkili olan Fernando Maquene, Radio Mozambik'e verdiği demeçte, 2021'in başından bu yana 14 ton altın, yakut, granat ve tantalit ile diğer değerli taşların Mozambik'ten yasa dışı olarak çıkarıldığını söyledi.

Maquene, "Bölgemizi ve stratejik kaynaklarımızı yağmalayan suç şebekelerinin genişlemesiyle mücadele etmenin yollarını arıyoruz. Böylece bu kaynaklar yerel toplulukları geliştirmek için gelir üretebilir.' dedi.

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