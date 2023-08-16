Dünyada iflas arttı, Türkiye'de azaldı

Türkiye'de CRIF Grubu bünyesinde yer alan Dun&Bradstreet'in 2020-2022 yıllarını kapsayan "Küresel İflas Raporu" açıklandı. 48 ülke verilerinden hazırlanan rapora göre enflasyonda yaşanan artışa karşın ülkelerin 2022 yılında para politikalarında sıkılaştırmaya gitmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı etkilerin iflasların artmasına neden olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, 48 ülkeden 29'unda 2022 yılında şirket iflaslarında önceki yıla göre artış yaşandı. Raporda 13 ülkede ise son 10 yılın en yüksek iflas başvurusu gerçekleştiğine dikkat çekildi.

BİZDE % 26 DÜŞTÜ

CRIF Türkiye'nin, 'Ticaret Sicili' kaydı verileri üzerinden yaptığı detaylı analizler, Türkiye'de ise 2022 yılında şirket iflaslarının bir önceki yıla göre yüzde 26 civarında azaldığını ortaya koydu. 2021 yılında Türkiye'de 584 şirket iflas ederken 2022 yılında iflas eden şirket sayısı 467 oldu. Kovid-19 sürecinde ülkelerin izledikleri mali ve parasal destekleme politikalarıyla işletmelerin ayakta kalmalarını sağladıklarının vurgulandığı raporda "Kovid-19'un sona ermesinin ardından söz konusu desteklerin ortadan kalkmasıyla tablo değişmeye başladı. Desteklerin ortadan kalkmasının ardından küresel enflasyon karşısında devreye giren sıkı para politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla enerji, emtia ve gıda gibi hammadde fiyatlarında yaşanan şokların da etkisiyle 48 ülkenin yüzde 60'ında 2022 yılında şirket iflaslarında artış yaşandığı görüldü" denildi.

AVRUPA ZİRVEDE

Rapora göre 2022 yılında Avrupa'da şirket iflaslarında, 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Avusturya, Fransa, İngiltere'de şirket iflaslarının 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığına dikkat çekilen raporda, Belçika, Polonya, Ukrayna ve Avustralya'da ise aynı dönemde iflaslardaki artışın yüzde 30'ları aştığı belirtildi. 2022 yılında izlenen 48 ülke arasında şirket iflaslarında en fazla artışın Endonezya'da gerçekleştiğini ortaya koyan rapora göre, Endonezya'da 2022'de şirket iflaslarında önceki yıla göre yüzde 104 artış yaşandı. 2022'de bir önceki yıla göre şirket iflaslarının İsviçre'de yüzde 27, Çin'de yüzde 23, İspanya'da 21, Vietnam'da yüzde 17, Kanada'da yüzde 13 ve Yunanistan'da yüzde 11 ile yüzde 10.8 olan küresel ortalamanın üzerine çıktığına dikkat çekildi. CRIF, 50 ülkede 92.000 finans kuruluşuna hizmet veriyor. Ayrıca 20 ülkede kredi kayıt bürosu olarak faaliyet yürütüyor.

BU YIL DA ARTIŞ BEKLENİYOR

Dun&Bradstreet Baş Ekonomisti Dr. Arun Sing yaptığı değerlendirmede, küresel enflasyon seviyeleri nedeniyle faizlerin yüksek seyrini sürdüreceğine dikkat çekti. Sing şunlara dikkat çekti: "Yüksek faiz oranları, piyasalardaki düşük likide ile birlikte daha yüksek borçlanma maliyetleri ve nakit akışı yönetiminde zorluklar doğurabilir. Yaşanacak zorluklar 2023 yılında iflaslarda artışa neden olacaktır" dedi.

BAZI ÜLKELERDE İFLAS SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

Ülke Değişim( %)

Belarus -49

Hırvatistan -39

Türkiye -26

Kolombiya -26

Güney Kore -24

Norveç -24

İtalya -21

Brezilya -19

Endonezya 104

Avusturya 50

Fransa 50

İngiltere 49

Belçika 35

Polonya 32

Ukrayna 31

Avustralya 30

Çin 23

İspanya 21

Vietnam 17

Kanada 13

Yunanistan 11