Vadide yerli oto hareketliliği: Dünya devleri yatırıma geldi

Türkiye’nin Otomobili’nin Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi’nde konumlandırılması, dünyaca ünlü otomotiv devlerinin dikkatinden kaçmadı. Otomobilin tanıtımının yapıldığı aralık ayından bu yana vadide yer almak isteyen firma sayısı yüzde 50 arttı. Vadinin bulunduğu Kocaeli ile fabrikanın yer aldığı Bursa bölgesinde elektrikli ve otonom araçlarla ilgili bir ekosistem de şimdiden oluşmaya başladı. TOGG’un paydaşlarından olan veya üretim süreçlerinde yer almak isteyen uluslararası teknoloji firmaları, Bilişim Vadisi’ne gelerek teker teker ofis açıyor.

YÜZDE 50 ARTIŞ VAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ön gösterim araçlarını tanıttığımız aralık ayından bu yana vadiye olan firma başvurularında yüzde 50’lik artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79’dan 112’ye çıktı. Aksam.com.tr'nin haberine göre; Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için burası bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı” dedi. Bakan Varank, Bilişim Vadisi’ni, teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz.”

ÜNLÜ TEDARİKÇİLER OFİS AÇTI

Bilişim Vadisi’ne yatırıma gelen EDAG, araç üreticilerinin yanı sıra teknolojik açıdan gelişmiş otomotiv tedarikçileri için mühendislik hizmetleri sunuyor. Şirket, dünyanın önde gelen otomotiv merkezlerinde yaklaşık 60 ofisten oluşan küresel bir ağa sahip. Global otomotiv sektöründe önemli aktörlerden biri olan FEV de motor, aktarma organları ve araç mühendisliği üzerine çalışmalar yürütüyor. Tasarım, simülasyon, yazılım, kalibrasyon, elektrikli ve akıllı araç sistemleri ile eğitim alanında ileri mühendislik hizmetleri veriyor.

GEMLİK İSTİHDAM İÇİN TOGG’U BEKLİYOR



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik’e kurulacak tesiste üretilecek olan yerli otomobil gün sayarken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, fabrika ile birlikte bir göç baskısı endişesini taşıdıklarını söyledi. Sertaslan, “Şimdiden Türkiye’nin dört bir yanından insanlar ‘bir iş bulabilir miyiz’ umuduyla geliyor. Biz bu durumdan çok da mutlu değiliz. Çünkü bizim resmî kayıtlara göre 9 bin 800 civarı işsiz vatandaşımız var. Bu konuda TOGG’dan anlayış ve destek isteyeceğiz” dedi.