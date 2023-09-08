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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye destek! Bakan Şimşek: Güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
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08 Eylül 2023 Cuma 17:09:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 17:09:00

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye destek! Bakan Şimşek: Güçlü bağlılığını takdir ediyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz.' dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, Dünya Bankası ortaklığının Türkiye ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ettiklerini de söyledi.

Bakan Şimşek paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz.

Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor.

Etiketler : Bakan Şimşek Dünya Bankası türkiye ekonomi finansman
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