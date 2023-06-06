Dünya Bankası'ndan, Türk ekonomisine ilişkin "büyüme" açıklaması

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısını yayımladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2025'te yüzde 4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, ocak ayında yayımladığı tahminlerde, Türk ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7, 2024'te yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

TÜRK EKONOMİSİ 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE DİRENÇLİ KALMAYA DEVAM ETTİ



Raporda, Türkiye'nin şubat ayı başında iki büyük depremle sarsıldığı anımsatılarak, bu depremlerin doğrudan kaybının 2021 GSYH'sinin yüzde 4'ü oranında olduğunun tahmin edildiği, kurtarma ve yeniden inşa maliyetinin iki kat daha yüksek olabileceği aktarıldı. Bankanın raporunda, yeniden inşa çabalarının yatırımı desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Makroekonomik politikaların gelişiminin yüksek enflasyon zemininde belirsiz olduğuna işaret edilen raporda, döviz kurundaki değer kaybının yanı sıra yüksek cari açık ve düşük net döviz rezervlerinin de önemli zorluklar oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, tüm bu ters rüzgarlara rağmen Türkiye'nin, Avrupa ve Orta Asya bölgesi büyümesine önemli katkı sağlamaya devam ettiği ve ekonomisinin 2023'ün ilk çeyreğinde dirençli kaldığı vurgulandı.

KÜRESEL EKONOMİDE "KESKİN" YAVAŞLAMA



Küresel ekonomik büyümenin keskin şekilde yavaşladığına dikkat çekilen raporda, artan küresel faiz oranları nedeniyle yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerde finansal stres riskinin arttığı belirtildi.

Raporda, 2022'de yüzde 3,1 olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,1'e gerileyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.



Dünya ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, bu oranın 2025'te ise yüzde 3 olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Dünya Bankası, ocak ayındaki tahminlerinde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 1,7 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD'NİN EKONOMİK BÜYÜMESİNİN 2024'TE YAVAŞLAMASI BEKLENİYOR



Gelişmiş ekonomilerde büyümenin 2022'deki yüzde 2,6 seviyesinden bu yıl yüzde 0,7'ye düşmesinin beklendiğine vurgu yapılan raporda, bu oranın 2024'te yüzde 1,2 ile zayıf kalmaya devam edeceğinin ve 2025'te yüzde 2,2 olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 1,1 büyümesinin öngörüldüğü ve faiz oranlarındaki keskin artışın devam eden etkisiyle büyümenin 2024'te yüzde 0,8'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, ABD ekonomisinin 2025'te ise yüzde 2,3 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.

Dünya Bankası ocak ayındaki tahminlerinde ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5 ve 2024'te yüzde 1,6 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, Avro Bölgesi'nde de para politikasındaki sıkılaşma ve enerji fiyatlarındaki artışların gecikmeli etkisiyle ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,5'ten 2023'te yüzde 0,4'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Avro Bölgesi ekonomisinin 2024'te yüzde 1,3 ve 2025'te yüzde 2,3 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Bankanın ocak ayındaki tahminlerinde Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2023 için yüzde 0 ve 2024 için yüzde 1,6 olmuştu.

ÇİN EKONOMİSİNİN 2023 BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ



Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki büyümenin ise geçen yıl yüzde 3,7'den bu yıl yüzde 4'e çıkmasının beklendiği, bu oranın 2024'te yüzde 3,9 ve 2025'te yüzde 4 olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6, gelecek yıl 4,6 ve 2025'te 4,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Dünya Bankası ocak ayındaki tahminlerinde Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 4,3 ve 2024'te yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.