Dünya Bankası'ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyar dolarlık destek

Dünya Bankası'nın yayımladığı basın bülteninde, "Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)" tarafından onaylanan destekte, eğitimde eşitlik ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi projesi (PERSE) için ayrılan 800 milyon doların 444 milyon dolarının kredi, 356 milyon dolarının hibe; sağlık sistemini güçlendirme projesi (PDSS) için ayrılan 200 milyon doların 121 milyon dolarının kredi, 79 milyon dolarının ise hibe olduğu ifade edildi.

Bültende ayrıca, sağlanan kredi ve hibelerin IDA tarafından belirlenen Kuzey Kivu, Güney Kivu, Ituri, Kinşasa bölgelerinde ve söz konusu projelerde kullanılabileceği kaydedildi.