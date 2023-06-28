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28 Haziran 2023 Çarşamba 11:02:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 11:02:00

Dünya Bankasından doğal kaynakları daha verimli kullanma çağrısı

Kaynak: AA

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Bankanın yeni raporu, arazi, su ve diğer doğal kaynakların daha iyi tahsisinin ve yönetiminin, dünya genelinde tarım, otlatma ve ormancılık gelirinde yıllık yaklaşık 329 milyar dolarlık artış sağlayabileceğini ortaya koydu.

Dünya Bankası, ülkelerin doğal kaynaklarını daha verimli kullanmaları halinde iklim değişikliği, ekonomik verimlilik, gıda ve su güvenliği ile sağlık gibi küresel sorunların üstesinden gelinebileceğini bildirdi.

Banka, "Doğanın Sınırları: Doğal Sermaye ile Sürdürülebilirlik, Verimlilik ve Refahı Elde Etmek" başlıklı yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, iklim değişikliği, ekonomik verimlilik, gıda ve su güvenliği, sağlık gibi küresel sorunların, ülkelerin doğal kaynaklarını daha verimli kullanmaları halinde aşılabileceği, bunun çevreden ve insan refahından ödün vermeden mümkün olduğu dile getirildi.

Neredeyse her ülkede doğal kaynakların kullanımı konusunda büyük verimlilik boşluklarının olduğuna dikkat çekilen raporda, bu boşlukların kapatılmasının, dünyanın acil ekonomik ve çevresel sorunlarının çoğunu ele alabileceği aktarıldı.

Raporda, arazi kullanımının tüm gelir düzeyindeki ülkelerde ve tüm bölgelerde verimsiz olduğu belirtilerek, arazinin daha verimli kullanılmasıyla hiçbir olumsuz ekonomik etki olmaksızın ek 85,6 milyar metrik ton karbondioksit eşdeğerinin tutulabileceği ifade edildi.

Bu miktarın mevcut oranlarda yaklaşık 2 yıllık küresel emisyona eş değer olduğu vurgulanan raporda, bunun dünyaya, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonları kritik seviyelere ulaşmadan önce dekarbonize etmek için çok ihtiyaç duyulan zamanı vereceğine dikkat çekildi.

Raporda, arazi, su ve diğer doğal kaynakların daha iyi tahsisinin ve yönetiminin, dünya genelinde tarım, otlatma ve ormancılık gelirinde yıllık yaklaşık 329 milyar dolarlık artış ve 2050 yılına kadar dünyayı beslemeye yetecek ek gıda üretimi sağlayabileceği kaydedildi.

Hava kirliliğini azaltmaya yönelik mevcut politikaların, yüzde 60'lık bir maliyet tasarrufuyla yapılabileceğine işaret edilen raporda, daha verimli hava kirliliğiyle mücadele politikaları uygulanarak, aynı harcama düzeyiyle önemli ölçüde daha fazla hayat kurtarılabileceğinin altı çizildi.

Etiketler : Dünya Bankası Hava kirliliği Doğanın Sınırları
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