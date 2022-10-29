Düğün salonunda tekstil atölyesi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayırsever iş insanı ile belediye iş birliğinde eski düğün salonunun tekstil atölyesine çevrilmesiyle iş sahibi olan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yahyalı'dan İstanbul'a giden iş insanı Sait Dinç, doğup büyüdüğü ilçeye vefa borcunu ödemek için İstanbul'da açtığı tekstil atölyesinin benzerini ilçede de kurmak istedi. Bu doğrultuda belediyeye ait eski düğün salonu, kadınların istihdam edildiği bir tekstil atölyesine dönüştürüldü. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede kadın istihdamını artırmak için başlattıkları çalışmada başarılı olduklarını söyledi. İş insanı Sait Dinç'e teşekkür eden Öztürk, atölyede bazı kurum ve kuruluşlar ile firmalara iş elbisesi dikildiğini belirtti. 6 tekniker ile 38 kadının atölyede çalıştığını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu: "Özel sektör ve devlet el ele olduktan sonra demek ki çok güzel şeyler oluyor. Altını çizerek söylüyorum, İstanbul'daki birçok tekstil atölyesi artık Anadolu'ya yöneldi çünkü burada asgari ücret artı sigortayla gerçekten insanlarımız mutlu ancak İstanbul'da bunlar maliyete yansıyacak. Doğrusu biraz da işçi bulmada sıkıntı çekiyorlar ama bundan kazanan hem bizim Anadolu'daki insanlarımız olacak hem de İstanbul'daki iş adamlarımız olacak." - "Sigortam ilk defa burada başladı" Atölyedeki kadın çalışanlardan Fatma Gül Şimşek (27) de bu atölye sayesinde ilk kez işi olduğunu söyledi. "Burada aile bütçemize katkı sağlıyoruz. İlk defa bir işte çalışıyorum." diyen Şimşek, tekstil işini yavaş yavaş öğrendiğini ifade etti. Şimşek, "Sigortam da ilk defa burada başladı. Bu sayede kadınların gücünü görmüş olduk. Sigortamın da başlamış olmasına çok seviniyorum. İnşallah bu şekilde devam eder." dedi. İşçilerden Seher Gülbeden de atölyeyi bir şans olarak gördüğünü belirterek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti. Gülbeden, "Bir bayan olarak kendi paramızı kazanıyor olmak çok güzel. Yaşam şartları çok zorlaştı. Ailemize destek oluyoruz." diye konuştu. Döndü Ekmekçi (42) de dört çocuğu olduğunu, çalışma hayatına bu atölye sayesinde girdiğini dile getirdi. Sigortalı işin kadınlar için önemli olduğunu vurgulayan Ekmekçi, "Hep ev hanımlığı, ev işleri yaptım. Şimdi iş hayatı ve ev işini birlikte götürüyoruz." dedi.

