DSİ'nin makine parkına 160 araç daha eklendi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 160 yeni iş makinesinin Devlet Su İşlerine (DSİ) teslimi için kurumun Etlik Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene katıldı.

Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, 2050'de ilave yüzde 67 daha fazla tarımsal üretime ve yüzde 65 daha fazla sulama suyuna ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın yarı kurak bir coğrafyasında bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, Bakanlık olarak suyu düştüğü yerde tutma ilkelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Kirişci, araştırma sonuçlarına göre 100 yıllık planlar hazırladıklarına işaret ederek, "Türkiye su zengini bir ülke değildir. Elimizdeki kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak durumundayız. Bunları tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek AK Parti hükümetlerinin temel politikası olmuştur." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı"na su alanında büyük yatırımlarla girdiklerini vurgulayan Kirişci, 2003-2022 döneminde 450 milyar liralık yatırımla, sulama alanında 9 bin 561 tesisi hizmete aldıkları bilgisini verdi.

Kirişci, son 20 yılda sulanan arazileri 21,7 milyon dekar artışla 69,6 milyon dekara çıkardıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yıllık sağlanan içme suyu miktarını 2 milyar metreküpten 5 milyar metreküpe, toplulaştırdığımız araziyi 4,5 milyon dekardan 68 milyon dekara, baraj ve gölet sayımızı 504'ten 1701'e, HES sayımızı 125'ten 740'a, taşkın koruma tesis sayısını 5 bin 18'den 10 bin 400'e, DSİ tarafından ilk defa inşa edilen atık su arıtma tesisini 24'e, bir yenilik olarak yer altı depolaması ve suni besleme tesis sayımızı 101'e çıkardık. Suyun verimli kullanılması kapsamında, kapalı sulama sistemlerini yüzde 6'dan yüzde 31'e yükselttik. Artık yapay zeka ile sulamada otomasyona başladık. AK Parti hükümetleri olarak son 20 yılda inşa ettiğimiz 716 barajımızda, yaklaşık 50 milyar metreküp suyumuzu depoladık ve ülkemizin depolama kapasitesini 183 milyar metreküpe çıkardık."

"ÖNCELİĞİMİZ TAŞKINLAR OLMADAN TEDBİR ALMAK VE RİSK YÖNETİMİ"



Kirişci, artık dünyanın en büyük su yapılarını Türkiye'de inşa ettiklerine dikkati çekerek, Yusufeli Barajı'nı örnek gösterdi.

Türkiye'de depremlerden sonra taşkınların, can ve mal kaybının en çok yaşandığı afet olarak öne çıktığına işaret eden Kirişci, taşkınların tüm yönüyle ele alındığı DSİ'nin ev sahipliğinde eylülde "Taşkın Yönetimi Çalıştayı" yapıldığını hatırlattı.

Kirişci, Bakanlık olarak hedeflerinin, kriz yönetiminden ziyade risk yönetimi olduğunu belirterek, önceliklerinin, taşkınlar olmadan tedbir almak ve risk yönetimiyle mevcut riskleri bertaraf etmek olduğunu dile getirdi.

DSİ'nin bugüne kadar yapısal tedbirler kapsamında 10 bin 413 tesis inşa ederek yaklaşık 2 milyon hektar alanda taşkın kontrolü sağladığını vurgulayan Kirişci, "Yeşil Karıncalar" dedikleri bu iş makinelerinin orman yangınları, deprem ve çığ gibi afetlerde de destek amaçlı kullanıldığını anlattı.

Kirişci, bu makinelerin, AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmalarına iştirak ettiğini, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve dışı operasyonlarda Milli Savunma Bakanlığı emrinde de görevlendirildiğini bildirdi.

Bu yıldan başlayarak gelecek üç yıl içinde 650 yeni iş makinesinin DSİ makine parkına kazandırılması için gerekli planlamaları yaptıklarını ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu iş makinelerinden 140'ını geçen mayısta, 110'unu ağustosta ve 60 iş makinesini ise ekimde DSİ makine parkına dahil ettik. Bugün ise 60 damperli kamyon ve 100 paletli ekskavatörü Makine Parkı'mıza kazandırdık. Bu araçlar ile DSİ Makine Parkı'mızda iş makinesi sayımız 2 bin 529'a, 652 olan damperli kamyon sayımız 712'ye, 626 olan paletli ekskavatör sayımız ise 726'ya yükselmiştir. Bu araçların bugünkü değeri yaklaşık 700 milyon liranın üzerindedir. Bu son alımla 0-10 yaşındaki kamyon oranımız yüzde 58'e, ekskavatör oranımız ise yüzde 68'e yükselmiştir. Bugün itibarıyla DSİ makine parkımıza 2022 için planladığımız 470 iş makinesi teslim programı tamamlanmıştır. 2023-2024 döneminde de Makine Parkı'mızı yenilemeye devam edeceğiz."

Kirişci, konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesim töreni gerçekleştirdi. Burada, makineleri de kullanan Kirişci, çalışanlarla sohbet etti.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider de katıldı.