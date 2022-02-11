VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun'dan o iddiaya yanıt: Görevimin başındayım
Türk savunma sanayisinde düğmeye basıldı
Haydar Dümen hayatını kaybetti
"Kılık değiştirip sızıyorlar"
Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 23 şüpheliden 21'i yakalandı
Merkez Bankası enflasyon ve dolar tahminini değiştirdi
MSB duyurdu: 29 terörist etkisiz hale getirildi
S-400'leri aktifleştirdiler
Döviz ve altın için yeni karar
İkinci kez hapse girecek
Doğum gününü sahnede kutladı
İstinaf davasında hakaret sayıldı
İlk kez tiyatro sahnesinde
8 yıllık evlilik sona erdi
-17 derecede defile
5 yıl aradan sonra yeniden
Kafam çok rahat
Kılıç kaburgama saplandı
Rus generalden Putin'e istifa çağrısı!
"Müezzin sesi duymak istemiyorum"
ABD'de dikkat çeken buluşma!
Çarpıcı Ukrayna çıkışı
11 Şubat 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 12:45:00

Döviz ve altın için yeni karar: TL'ye dön istisnayı al

ABONE OL

Yabancı paraların (Döviz kurları) ve altın hesaplarının Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisnalara yönelik usul ve esaslar belli oldu. Yeni kurumlar vergisi tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Döviz kurları ve altın hesapları için yeni düzenlemeler belirlendi. Buna göre Resmi Gazete`de yayımlanan kararla yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara yönelik usul ve esaslar belirlendi.

YENİ KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VERGİ İSTİSNASI KAPSAMINA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Tebliğde, Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici maddeyle döviz ve altın varlıklarını Türk lirasına dönüştüren kurumlara vergi istisnası sağlanmasına atıf yapılarak, istisna kapsamına açıklık getirildi. Buna göre, mükelleflerin 31 Aralık 2021 bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak 2022'den itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri istisna kapsamında olacak.

TL'YE DÖN VERGİ İSTİSNASI AL

Söz konusu yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru veya fiyatı üzerinden, kanunda öngörülen süre ve şekilde Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabilecek.

HURDA ALTIN HESABI BAKİYELERİ İLE İSTİSNADAN FAYDALANILABİLECEK

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan kurumlar vergisi mükellefleri de hangi özel hesap dönemine tabi olduklarına bakılmaksızın 31 Aralık 2021 itibarıyla çıkaracakları bilançolarını dikkate alarak, bilançoda yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak 2022'den itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyeleri dolayısıyla istisnadan faydalanabilecek.

İSTİSNALAR ÖRNEKLERLE AKTARILDI

Tebliğde, sağlanacak istisnalar çeşitli örneklerle de açıklandı. Bu kapsamda, kur farkı kazançları ile yabancı paralardan bir kısmının Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda sağlanacak istisnanın örnek hesaplamalarına yer verildi.

Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı paralara ve altın hesaplarına ilişkin istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumunun yanı sıra söz konusu hesaplardan vadeden önce çekim yapılması halinde neler olabileceği de çeşitli örneklerle paylaşıldı.

Etiketler : Döviz kurları altın hesapları Resmi Gazete
14 Şubat'ı n'apayım sevgilim yok

14 Şubat'ı n'apayım sevgilim yok
Konserde iş kazası

Konserde iş kazası
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Mutluluğa ‘Evet' dediler

Mutluluğa ‘Evet' dediler
Şöhrete giden yolda yalnızmış

Şöhrete giden yolda yalnızmış
Zayıfladık ama hipnozla değil

Zayıfladık ama hipnozla değil
Aşka geldi

Aşka geldi
Araları mı bozuk?

Araları mı bozuk?
Mantık değil, kalp işi

Mantık değil, kalp işi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER