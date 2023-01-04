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04 Ocak 2023 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 15:30:00

Dönmez: Bulgaristan ile imzalanan anlaşmayla komşu ülkelere de gaz sevkiyatı söz konusu olabilecek

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan ile imzalanan doğal gaz alanında işbirliği anlaşmasıyla sadece Bulgaristan değil, Bulgaristan üzerinden diğer komşu ülkelere de gaz sevkiyatının söz konusu olabileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, iki ülke arasındaki doğal gaz ve enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgar mevkidaşı Rumen Radev'in İstanbul'da bir araya gelip kararlaştırmasından sadece üç hafta sonra bakanlar nezdinde BOTAŞ'ın Bulgaristan'daki muhatapları Bulgargaz ve Bulgartransgaz şirketleriyle anlaşma imzaladıklarına dikkati çekti.

Dönmez, anlaşma için "Bununla neyi sağlamış olacağız? Özellikle iyi komşuluk ilişkileri içinde olduğumuz Bulgaristan ile Bulgaristan'ın enerjideki arz güvenliğine katkı sağlamış olacağız. Biz altyapımızı onlar da kendi altyapılarını karşılıklı olarak, iki ülke birbirine hizmet sunmak üzere emre amade hale getiriyorlar. Yaklaşık yıllık 1,5 milyon metreküpe varan bir gaz transferi söz konusu olacak. 13 yıllık anlaşma süresini dikkate aldığımızda, toplam 20 milyar metreküpe kadar ulaşabilecek bir gaz transferi, gaz ticareti söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bulgaristan ile enerji alanında işbirliğinin çok eskiye dayandığına işaret eden Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz ilk Türkiye'ye doğalgaz Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden gelmişti. O hat, Türk Akım devreye girdikten sonra devre dışı kalmıştı doğal olarak. İki yıldır o hat boştu, şimdi aynı hattı ters yönde akıtarak, çalıştırarak, başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın bu bölgedeki üyelerine hizmet sunma imkanına kavuşmuş oluyoruz." dedi.

Dönmez, BOTAŞ ve Bulgargaz yetkililerine teşekkür ederek "Tabii en büyük şükranlarımızı da her iki ülkenin liderlerine, cumhurbaşkanlarına sunuyorum. Onların kararlılığı ve iradesi sonucunda çok kısa süre içerisinde netice almış olduk." diye konuştu.

Uygun koşullar olursa talep eden ülkelerle Türkiye'nin gaz ticareti yapabileceğini söyleyen Enerji Bakanı Dönmez, "Şartlar oluştuğunda diğer ülkelerin de bu noktadaki ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Projenin bir başka önemi de Türkiye'nin özellikle son yıllarda bu bölgede bir ticaret merkezi olma, gaz ticaret merkezi kurma çalışması vardı, biliyorsunuz. Biz büyük oranda fiziki altyapımızı tamamlamıştık. Şimdi bu anlaşmayla da aslında bunun ilk meyvelerini toplamaya başladığımızı ifade edebilirim. Sadece Bulgaristan değil, Bulgaristan üzerinden diğer komşu ülkelere de gaz sevkiyatı gaz transferi söz konusu olabilecek."

BULGARİSTAN ENERJİ BAKANINA GÖRE ANLAŞMA, İKİ ÜLKENİN HIZLI VE ETKİN ÇALIŞMASININ GÖSTERGESİ

Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov da Türkiye ile imzalanan anlaşma ile bölgesel alanda ticareti de genişletebileceklerini söyledi.

Hristov, "Türkiye'nin gaz ticaretinde kilit rol oynama girişimlerini takdir ediyoruz. Bulgaristan ona destek vermekle kalmıyor, o çabalarına bizzat katılmış bulunuyor. Bu vesile ile bölgesel alanda ticareti genişletebiliriz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ekonomik ve kültürel bağların tarih boyunca iyi olduğuna işaret eden Hristov, "Türkiye ile bu denli kapsamlı bir işbirliğini gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Radev'in ikili görüşmesinin hemen ardından bu girişimi somut getirisi olan reel bir anlaşmaya dönüştürmemiz sadece birkaç haftalık zaman aldı. Varılan anlaşma, bir kez daha ortak görev ve çıkarlarımız olduğunda, ne kadar hızlı, iyi ve etkin bir şekilde çalışabileceğimizi gösteriyor." dedi.

Hristov, BOTAŞ ile Bulgargaz arasındaki anlaşmanın "tarihsel bir nitelik taşıdığına" işaret ederek "Bu anlaşma, Bulgaristan ile Türkiye arasında enerji alanında gerçekleştirilen kapsamlı bir atılım sayılır." değerlendirmesini yaptı.

Doğal gaz tedarikiyle ilgili sorunların, Ukrayna'daki savaşın ardından başladığını anımsatan Hristov, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bu konuda bulunabilecek tek çözüm, farklı ülkelerin çabalarının birleştirilmesi üzerinden geçer. Kısacası, Türkiye'deki arkadaşlarımızla birlikte bu önemli adımın atılması konusunda mutabık kalmayı başardık. Yapılan anlaşma sadece ülkelerimiz için değil, tüm Avrupa için de büyük önem taşır. Anlaşma sayesinde Güneydoğu Avrupa'da, Romanya, Moldova, Ukrayna, Sırbistan ve Kuzey Makedonya gibi, diğer tüm komşu ülkelerin doğalgaz ihtiyaçlarını da karşılayabileceğiz. Dolayısıyla tüm çabalarımızın takdirle karşılanması bekleniyor."

Etiketler : fatih dönmez bulgaristan doğalgaz enerji anlaşma
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