22 Haziran 2020 Pazartesi 08:41:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 08:41:00
Dolarda ikinci dalga endişesi!
Dolarda haftanın ilk gününe ait başlangıç rakamları belli oldu. Koronavirüse ilişkin yeniden artan vaka sayıları ile tedirginliğin hakim olduğu piyasalarda dolar yeni haftaya 6,85 seviyesinin üzerinde başladı.
Dolar yeni haftanın ilk günü 22 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,8482 lira alış fiyatı, 6,8543 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,6685 lira alış fiyatı, 7,6760 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.