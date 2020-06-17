Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar..

Birkaç gündür korona virüs salgınında ikinci dalga endişesiyle sert kayıpların yaşandığı dünya borsalarında geri dönüşler yaşanıyor.Sakin bir veri gündeminin olduğu yurt içi piyasalarda dolar/TL, 6,84'ten işlem görüyor.Euro/TL ise 7,70'te yer alıyor.

Fed'in şirket tahvili alımı haberinin desteğiyle risk iştahı yeniden canlanırken özellikle Asya borsalarında yüzde 5'e yaklaşan yükselişler dikkat çekiyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını kaydetti.