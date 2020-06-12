Dolar 6.85'i test ediyor

Dolar kuru, bir süredir devam eden yatay seyrin ardından dün itibarıyla tekrar yükselişe geçti. 7.26'lık tarihi zirvenin ardından BDDK ve piyasa düzenleyicilerin aldığı önlemler ve koronavirüsün küresel ekonomilerin açılmaya başlamasıyla oluşan iyimser hava sonrası 6.60'lara kadar düzeltme yapmıştı.

Mayıs sonundan bu yanan 6.70-6.80 bandında hareket eden kur, Fed'in 3 yıl boyunca faizlerin sabit bırakılacağını işaret etmesiyle küresel piyasalar için negatif bir gün yaşandı ve dünya borsaları düşerken dolar endeksi tekrar yükseldi.

Dün, Stoxx Europe 600 yüzde 4,1 değer kaybederek 353,07 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,99 azalarak 6.076,7 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,47 düşerek 11.970,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,71 değer kaybıyla 4.815,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 4,81 gerileyerek 18.806,86 puana indi