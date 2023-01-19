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19 Ocak 2023 Perşembe 17:17:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 17:17:00

Doğan Towers CEO'su Doğan Erdoğan Yıldırım: İnşaat sektörü istihdam ve üretim sürecini etkiliyor

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Doğan Towers'ın CEO'su Doğan Erdoğan Yıldırım, inşaat sektörünün çok önemli ve değerli bir sektör olduğunu, istihdam ve üretim sürecini doğrudan etkilediğini belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla inşaat sektöründe dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Doğan Towers'ın CEO'su Doğan Erdoğan Yıldırım, inşaat sektörünün çok önemli ve değerli bir sektör olduğunu, istihdam ve üretim sürecini doğrudan etkilediğini belirtti. Türkiye'de Doğan Grup, Doğan Towers, Doğan Castel, Doğan Türkiye Petrolleri ve Doğan Enerji olarak farklı birçok sektöre yatırımda bulunduklarının altını çizen Yıldırım "İnşaat sektörü, yarattığı katma değer ve istihdam imkanları sayesinde birçok ülkenin ekonomisinde büyük bir paya sahip. İnşaat, yalnızca çevrenin inşa edilmesini sağlamıyor. Bunun yanı sıra çevrenin onarılması ve işletilmesi gibi hususlarda da etkilerde bulunuyor. Bu nedenle sektörün çok önemli ve değerli bir sektör olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca sektörde sadece yapı üretimi gerçekleşmiyor. Aynı zamanda sosyal yaşama etkide bulunan çevreyle dost yapıların da üretimi yapılıyor. Bu şekilde düşünüldüğünde, sektörün ne denli önemli olduğu çok daha iyi anlaşılabilmekte."

İnşaat sektörünün birçok meslek dalını etkilediğini, bunun yanı sıra 200'den fazla alt sektörün de gelişiminden sorumlu olduğunun altını çizen Yıldırım, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Sektör, birçok meslek dalını doğrudan etkiyor. Bu durum, sektörün istihdam ve üretim süreci açısından da önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Yeni istihdam alanları açan, bu sayede pek çok insanın çalışma hayatında yer almasına katkıda bulunan sektör; Türkiye ekonomisinde büyük bir paya sahip."

KENDİSİNE BAĞLI 200'DEN FAZLA ALT SEKTÖRÜ HAREKETE GEÇİRİYOR

İnşaat sektörünün kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörle doğrudan ilintili olduğunu, sektördeki gelişmelerin alt sektörleri de etkilediğini belirten Doğan Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarında bu hususlara değindi: "İş ve inşaat makineleri, yurt içi müteahhitlik hizmetleri, finans ve gayrimenkul; inşaat sektörünün ilişkili olduğu alt sektörler. Bunların her biri de kendi istihdam alanlarını yarattıkları için inşaat sektöründeki yukarı doğru ivmelenme, alt sektörlerin de gelişmesini sağlayacaktır."

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÜRETİMLERİNİN BÜYÜK KISMI YATIRIM MALI OLARAK DEĞER GÖRÜYOR

İnşaat sektöründe üretimlerin hemen hemen tümünün yatırım malı olarak değer gördüğünün altını çizen Doğan Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "İnşaat sektöründe üretimlerin büyük bir kısmının yatırım malı olarak sayılması, sektöre talebin ne kadar fazla olduğunun anlaşılmasını sağlıyor. Bu bakımdan sektörün GSMH içindeki payı %30 düzeylerinde ve çok önemli bir rakam. Bu nedenle sektördeki yatırımların her biri oldukça değerli."

Etiketler : doğan towers ceo doğan erdoğan yıldırım
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