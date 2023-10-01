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01 Ekim 2023 Pazar 07:15:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 07:15:00

Doğal gazda ekim tarifesi belirlendi

Kaynak: AA

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Ekim itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında değişikliğe gidilmezken, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : doğal gaz ekim tarife
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