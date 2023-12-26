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Doğal gaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirler yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
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26 Aralık 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 11:00:00

Doğal gaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirler yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Kaynak: AA

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Doğal gaz piyasası dağıtım lisanslarına ilişkin tedbirler yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, şebeke satış ihalesini kazanan tüzel kişi tarafından teklif edilen bedelin Kurum hesabına yatırılmasından sonra, bu tutardan lisansı iptal edilen tüzel kişinin doğal gaz piyasasına ilişkin kamu tüzel kişilerine olan borçları ile bu Yönetmelik kapsamında hizmete alınan gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ödenecek, bakiye tutar yeni lisans verildikten sonra eski lisans sahibine aktarılacak.

Öte yandan, EPDK'nin Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, resmi veya özel şirketlerin iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermelerine izin veren ve Kurul tarafından yazılı yetkilendirme olarak yapılan "Yetki Belgesi'nde" değişikliğe gidildi. "Geçici Madde 3'te "Yetki belgesi ile ilgili uygulama 1 Ocak 2004 tarihi itibarıyla başlayacak" ibaresi, "1 Ocak 2029 tarihi itibarı ile başlar" olarak değiştirildi.

Etiketler : epdk doğal gaz resmi gazete
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