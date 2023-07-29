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29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:00:00

Doğal gaz ithalatı mayısta yüzde 1 azaldı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak yaklaşık 3 milyar 692 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 831 milyon 89 bin metreküpü boru hatlarıyla, 860 milyon 38 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,05 azalırken LNG ithalatı ise yüzde 15,17 arttı. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 1 azalarak yaklaşık 3 milyar 692 milyon metreküp oldu.

Mayısta en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 23 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 923 milyon metreküple Azerbaycan ve 885 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 28,85 azalırken, İran'dan yapılan ithalat yüzde 2,7, Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 35,45 arttı.

KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 106 ARTTI

Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 27,7 artarak yaklaşık 4 milyar 370 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 11,17 düşüşle 999,80 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 6,3 artışla 792,98 milyon metreküp oldu.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 106 artarak 1 milyar 833 milyon metreküp oldu.

DOĞAL GAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,7 artışla yaklaşık 4 milyar 673 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 234 milyon metreküpü (yüzde 90,6) yer altı depolama tesislerinde, 439,35 milyon metreküpü (yüzde 9,4) LNG terminallerinde bulunuyor.

Etiketler : türkiye doğal gaz ithalat mayıs
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