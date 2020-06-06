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06 Haziran 2020 Cumartesi 11:15:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 11:15:00

Doğal gaz ithalatı 2019'da yüzde 10 düştü

Kaynak: AA

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Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 10 azalarak 45 milyar 211 milyon metreküp seviyesine geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2019 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektörü Raporu'na göre, geçen yılki doğal gaz ithalatının yüzde 96,4'ünü Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2019'daki doğal gaz ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 10 azalarak 45 milyar 211 milyon metreküpe düştü. Bu ithalatın yüzde 33,6'sı Rusya'dan, yüzde 21,2'si Azerbaycan'dan ve yüzde 17,1'i İran'dan boru hatlarıyla yapıldı.

Böylece, bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı toplam ithalatın yüzde 72'sini oluştururken, kalan yüzde 28'lik kısmı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, geçen yıl toplamda uzun dönemli kontratlar ve spot piyasalardan 12,7 milyar metreküp LNG ithalatı yaptı. Uzun dönemli kontratlarla yapılan LNG ithalatında 5 milyar 678 milyon metreküple Cezayir başı çekerken, bu ülkeyi 1 milyar 756 milyon metreküple Nijerya takip etti.

Türkiye bu dönemde en fazla spot LNG'yi 2 milyar 458 milyon metreküple Katar'dan alırken, ABD'den 1 milyar 218 milyon metreküp spot LNG ithal etti.

Ayrıca, Nijerya'dan 663 milyon metreküp, Mısır'dan 467 milyon metreküp, Trinidad ve Tobago'dan 185 milyon metreküp spot LNG ithalatı yapıldı. İthalatın kalan kısmı ise Fransa, Norveç ve Ekvator Ginesi'nden gerçekleştirildi.

Yunanistan ve Bulgaristan'a gaz ihracatı

Türkiye'nin, doğal gaz ihracatı ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 762 milyon metreküpe yükseldi.

Bu dönemde Yunanistan ve Bulgaristan'a doğal gaz ihracatı gerçekleştirildi.

Tüketim yüzde 8 düştü

Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz tüketimi ise bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 45 milyar 286 milyon metreküp oldu. Tüketimin yüzde 31,8'i 14 milyar 396 milyon metreküple konutlarda gerçekleştirildi, bu tüketim bir önceki yıla göre yüzde 14 artış gösterdi.

Elektrik santralleri ise 9 milyar 285 milyon metreküple tüketimden yüzde 20,5 pay aldı. Elektrik santrallerinin tüketiminde bir önceki yıla göre yüzde 40,6 düşüş görüldü.

Tüketimin kalan yüzde 47,7'lik kısmı ulaşım, sanayi ve hizmet olmak üzere diğer sektörler tarafından gerçekleştirildi.

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