Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! O bölgeden doğal gaz müjdesi

03 Mart 2022 Perşembe 13:36:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 13:36:00
Doğal gaz ile ilgili yeni gelişme! Resmen duyuruldu, yeni doğal gaz rezervi bulundu
Kaynak: İHA
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu. Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi keşfedilmişti.
Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.
Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu.
Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.