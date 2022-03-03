Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! O bölgeden doğal gaz müjdesi

Doğal gaz ile ilgili yeni gelişme! Resmen duyuruldu, yeni doğal gaz rezervi bulundu

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu.

Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu.

Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.