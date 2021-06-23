23 Haziran 2021 Çarşamba 11:36:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 12:51:00
Doğal gaz depolamada yerli atılım: Ertuğrul Gazi FSRU tesisi açılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ertuğrul Gazi'nin ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemisi olacağını belirtek, "Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz." ifadesinde bulundu
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