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01 Mart 2024 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 11:45:00

Dış ticaret açığındaki azalış 6 aydır devam ediyor

Kaynak: AA

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Türkiye'de geçen yılın ikinci yarısından sonra düşüş trendine giren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, ocakta 98,2 milyar dolara gerileyerek Eylül 2022'den sonraki en düşük seviyeyi gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolara geriledi.

Geçen yıl genel seçimlerin ardından göreve gelen ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu sıkı politikanın etkisiyle özellikle Temmuz 2023'ten sonra ülkenin ithalatında belirgin bir düşüş gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatta artış yaşandı. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış, yıllıklandırılmış dış ticaret açığında gerilemeyi beraberinde getirdi.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen yılın ilk ayında 113,5 milyar dolar olarak gerçekleşti, mayısta 2023'ün en yüksek seviyesi olan 122,2 milyar dolara çıktı. Haziran ayından sonra sıkı para politikasına geçilmesinin ardından yaz aylarından itibaren dış ticaret açığındaki gerileme hızlandı. Temmuz ayından sonra düzenli düşüş gösteren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, yılı 106,2 milyar dolar seviyesinde tamamladı. Yeni yılda da düşüş eğilimini sürdüren ve 6. aya taşıyan açık, ocakta 98,2 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı Eylül 2022'den bu yana ilk kez 100 milyar doların altına düşmüş oldu.

"DÖVİZDEKİ NEGATİF BASKIYI AZALTABİLİR"

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, yıllıklandırılmış dış ticaret açığındaki daralmanın devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Demirkol, bu gerilemede, dünya ticaretindeki yavaşlama, Avrupa ülkelerinin ekonomilerindeki durgunluk ve Türkiye'nin turizm gelirlerindeki artışın etkili olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin katma değerli ihracatındaki artışın da dış ticaret açığının gerilemesine neden olduğunu vurgulayan Demirkol, şunları kaydetti:

"Dış ticaret açığındaki gerileme, cari açığın da iyileşmesine katkı sağlıyor. Cari açık, döviz kurları üzerinde belirleyici bir gösterge. Bu kalemdeki düşüş kısmi de olsa döviz kurları üzerindeki negatif baskının azalmasına neden olabilir."

Etiketler : türkiye istatistik kurumu ticaret bakanlığı dış ticaret açığı
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