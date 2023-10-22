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22 Ekim 2023 Pazar 08:20:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 08:20:00

Dirençli Şehirler Zirvesi 8 Kasım'da İstanbul'da

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‘Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'ni bu yıl 8 Kasım 2023'te Hilton Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirecek.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle her yıl düzenlediği 'Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'ni bu yıl 8 Kasım 2023'te Hilton Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirecek. Türkmedya Grubu yayınlarından Platin'in sponsorluğunda düzenlenecek Zirve, ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı yıkımın ardından 'kentsel ve mekânsal dirençlilik' kavramının önemine dikkat çekmek için bu yıl 'Sıfırın İnşası: Dirençli Şehirler' temasıyla düzenlenecek.

ÖDÜLLER VERİLECEK

Zirvede 'Afet- Dirençli Şehirler', 'Karbonsuzlaşma ama Nasıl?', 'Binalarımızın Geleceği', 'Yeniden Yaşam', 'Dönüşümün Kaynağı Nerede?' gibi 6 önemli konu, masaya yatırılacak. Alanında uzman 41 konuşmacı, 450'ye yakın katılımcı ve toplamda 100'e yakın kurum ve kuruluşa ev sahipliği yapması beklenen zirvede ayrıca Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) düzenlediği Yeşil Ekonomi Ödülleri'nin 7'incisi de verilecek.

Etiketler : uluslararası yeşil binalar ve şehirler zirvesi türkmedya platin
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