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30 Kasım 2023 Perşembe 11:13:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 11:13:00

Dikkat çeken asgari ücret mesajı: Maksimum fayda gözetilecek

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirtirken, "Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Vietnam heyeti ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Işıkhan, açıklamalarında şunları kaydetti;

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE VERİLECEK 5 BİN LİRA

Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Çalışmayan kadınlara yönelik bir çalışma, Orta Vadeli Planda ele alacağımız konular arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç bir sözü sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz.

Etiketler : vedat ışıkhan asgari ücret maaş
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