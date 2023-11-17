17 Kasım 2023 Cuma 09:06:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 09:06:00
Dijital platformlara 166 milyon lira para cezası
Kaynak: TRT Haber
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Ticaret Bakanlığı dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili kuruluşlara 166 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili kuruluşlara 166 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.
Ayrıntılar geliyor...
- Dijital platformlara 166 milyon lira para cezası
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