Faizsiz kredi için son tarih belli oldu!

Dijital dönüşüm, işletmeler için artık olmazsa olmaz bir hale geldi. Ticaretin ağırlıklı olarak djital kanallardan gerçekleştirildiği günümüzde, firmaların bu eşiği aşarak işlerini kısa sürede büyütmesi mümkün hale geliyor.

KOBİ ölçeğindeki firmalar özellikle pazar yerleri başta olmak üzere dijital satış kanallarından ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırabiliyor. Söz konusu dijital dönüşüm için firmaların önündeki en büyük engel ise finansmana erişim olarak görülüyor. Çünkü firmalar, bu dönüşümü sağlamak için finansmana ihtiyaç duyuyor.

6 AY GERİ ÖDEME YOK

İşletmelere sağlanan desteklerin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) da İstanbul'da yer alan işletmelerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri için Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği Programı'nı ilan etti. İstanbul'daki dijital dönüşüm olgunluk analizi ve yol haritasına sahip işletmelere faizsiz kredi desteği verilecek. Toplam bütçesi 200 milyon lira olan program kapsamında işletmelere; 2 milyon ila 5 milyon lira arasında, ilk 6 ayı geri ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi desteği verilecek.

İŞLETMELERİN REKABET GÜÇLERİ YÜKSELTİLECEK

Program ile işletmelerin üretim, yönetim, müşteriye erişim, işgücü vb. hususlarda dijital dönüşüm çalışmaları işletmeye özel olarak hazırlanmış yol haritasına göre gerçekleştirilecek. Dijital ve ileri üretim teknolojileri kullanılarak kapasiteleri artırılacak olan işletmelerin, katma değerli ürünlerle rekabet güçleri yükseltilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 13 OCAK

Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği Programı ile işletmelerin dijital dönüşüm teknolojilerine yönelik yatırım yapmasının sağlanması ve yerli teknoloji geliştiricilerin desteklenmesi de sağlanacak. İşletmeler, söz konusu kredi desteğinden faydalanmak için 13 Ocak 2023'e kadar başvuru yapabilecek.