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23 Mart 2024 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 13:15:00

DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl 92 milyar 547 milyon 646 bin lira satış hasılatı elde etmeyi hedefleniyor.

2024-2028 Stratejik Planı'ndan yapılan derlemeye göre, son yıllarda sivil havacılık sektörünün önemi, teknoloji ve turizmde yaşanan gelişmelere paralel olarak gerek Türkiye'de gerekse dünyada hızla artıyor.

Başta turizm ve lojistik olmak üzere birçok alana doğrudan katkı sağlayan, istihdamı ve cari dengeyi destekleyen sivil havacılık sektörü, ülke ekonomisindeki vazgeçilmez konumunu her geçen yıl daha da pekiştiriyor.

Sivil havacılığın iki temel ayağını oluşturan hava seyrüsefer hizmetleri ile havalimanı işletme faaliyetleri Türkiye'de DHMİ Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

DHMİ'nin faaliyetlerini daha emniyetli, sürdürülebilir, verimli ve yenilikçi kılmak adına, kurumun öz kaynaklarıyla, yerli ve milli pek çok teknolojik ürünün geliştirilmesine imza atılıyor.

DHMİ, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri çerçevesinde gerçekleştirdiği, ölçeği ve başarısı itibarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden yatırımlarla ülke ekonomisine nitelik ve nicelik bakımından çok yüksek katma değer sağlıyor.

Türk hava sahası ve havalimanlarındaki yolcu ve uçak trafiğinin önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşması beklenirken, hava seyrüsefer hizmetleri ve havalimanı işletme faaliyetlerine yönelik artan talebin emniyetli ve sürdürülebilir biçimde karşılanabilmesi ülke ekonomisi açısından önem taşıyor.

Kendi yatırım ve işletme giderlerini, hizmet ve faaliyetleri sonucu elde ettiği gelirlerle karşılayan DHMİ'nin gelirleri hava seyrüsefer, terminal ve işletme hizmetlerinden oluşuyor.

DHMİ, bu yıl 92 milyar 547 milyon 646 bin lira, 2025'te 111 milyar 204 milyon 246 bin lira, 2026'da 125 milyar 790 milyon 555 bin lira, 2027'de 149 milyar 367 milyon 126 bin lira ve 2028'de de 172 milyar 387 milyon 727 bin lira satış hasılatı elde etmeyi hedefliyor.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı devlet hava meydanları işletmesi satış hasılatı
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