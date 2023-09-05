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05 Eylül 2023 Salı 14:46:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 14:46:00

DHMİ ile İTÜ'den hava trafik yönetimi için iş birliği

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), hava trafik yönetimi alanında AR-GE çalışmalarına öncülük edecek akademik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla iş birliği yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, iş birliği protokolü, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz Paşaoğlu, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Havacılık Enstitüsü Kurucu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Özkol tarafından imzalandı.

Söz konusu protokol, hava trafiği akış modelleri, analizleri ve değerlendirme, hava sahası modelleri, analizleri ve performans iyileştirme, hava trafik yönetimi karar destek sistemleri geliştirme, insansız hava araçları trafik yönetimi konularında düzenlemeler içeriyor.

Koyuncu, yaptığı açıklamada, hava trafik yönetim sistemlerinde modelleme simülasyon çalışmalarına akademik katkı sağlayacaklarını belirterek, "İTÜ olarak bizim yetişmiş ekibimiz var. DHMİ'ye hava trafik yönetim sistemleriyle ilgili akademik katkı sağlayacağız. İş birliği kapsamında mevcut sistemlerinin gözden geçirilmesini, bunları verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Keskin de teknoloji çağında, bilimin rehberliğinden istifade etmenin DHMİ için önemine değinerek, "Üniversitelerle iş birliğini daha da geliştirmek suretiyle, son teknolojiye erişerek proje, sistem, ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk havacılığının "altın dönemi" olarak tarihe geçen son 20 yılda tüm dünyaya örnek teşkil eden birçok mega projenin hayata geçirildiğine dikkati çeken Keskin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yakışır daha önemli ve büyük projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Protokolün, havacılık alanında yerli ve milli sistemlerin geliştirilip kullanılması yolundaki yürüyüşümüze güç katmasını temenni ediyorum. Küresel havacılık sektörünün saygın bir kuruluşu olarak, İTÜ gibi seçkin bir üniversite ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : DHMİ İTÜ AR-GE çalışmaları Türk havacılığı
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