Devletten işçi başına 1025 lira destek!

Sosyal yardım alan 5 milyon vatandaştan çalışabilecek durumda olanlara istihdam için tüm imkânlar seferber ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İş Kurumu'nun, sosyal yardım alanların kendilerine uygun iş ve meslek kursu, programlarından yararlanmasını sağlayarak, özel sektörde işe yerleştirdiğini söyledi.

DEVLET KATKISI ARTTI: ÖDEME BİN 25 TL'YE ÇIKARILDI

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere bir yıl süreyle prim desteği veriliyor. Geçen yıl 733.39 lira olan destek tutarı bu yıl bin 25 liraya çıktı.

DESTEK ALMANIN ŞARTLARI NELER?

Bu destekten yararlanabilmek için son bir yıl içinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor.

Bizzat kendisinin sosyal yardım alması zorunluluğu bulunmuyor. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir kişinin bulunması yeterli oluyor.

İŞKUR KAYDI...

Ayrıca, aile içindeki kişi başına aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden (Bu yıl için 1.668 lira) az olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor

İŞSİZİ ALANA 5.500 LİRAYA KADAR DESTEK

İŞKUR, özellikle son altı aydır işsiz gençlerin işe girmesine destek olmak için işverenlere destek ödemesi yapıyor. Buna göre 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlere başvuru yapmaları durumunda 733 lira ile 5.500 lira arasında destek ödemesi yapılacak.

Bu destekten yararlanılabilmesi için kişinin altı aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki altı ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi, özel sektör işvereni olması gerekiyor.

BİR YIL UZATILMA YETKİSİ VAR

Kayıtlı işsizler arasında olması kaydıyla özel sektör tarafından istihdam edilenlerin primi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl uzatmaya yetkili olacak.

Yapılan denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı bildirmediği saptanan işverenler bir yıl süreyle bu destekten yararlanamayacak.

İşverenlerde işe alınacak kişinin mevcut çalışanlara ilave olması, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi, primlerini yasal sürede yatırması gerekiyor.