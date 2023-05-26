26 Mayıs 2023 Cuma 00:10:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 00:10:00
Devlete olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresi uzatıldı
Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ayrıntılar geliyor..
- Devlete olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresi uzatıldı
- Yabancıların en çok gayrimenkul aldığı iller
- Tarım Kredi'den tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin açıklama
- AB, kriptoda kaldıraçlı işlemleri önlemek istiyor
- Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9 trilyon 64 milyar lira oldu
- Deprem bölgesinde tahılın TMO tarafından tarladan alınması talebi