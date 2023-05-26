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Devlete olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresi uzatıldı
26 Mayıs 2023 Cuma 00:10:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 00:10:00

Devlete olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresi uzatıldı

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Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : borç yapılandırma Borç Yapılandırma Resmi Gazete
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