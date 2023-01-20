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20 Ocak 2023 Cuma 09:21:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 09:21:00

Devlete olan borçlara yapılandırma imkanı geliyor

Kaynak: TRT Haber

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Borçlar için yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor.

31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak. Peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

Peşin ödeme halinde ise yüzde 90'a kadar borçların faizi sildirilebilecek.

Etiketler : borç yapılanma ekonomi
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