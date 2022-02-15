VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Seviyesizlikte dip yaptılar!
Rusya'dan geri adım: Askerlerini çektiler
Türkiye'den Kudüs'e ziyaret
Üç KDV indirimi daha geliyor
"Yeni bir dönemi başlattık"
"Masanın ayağı HDP'dir"
Savaş an meselesi!
Kanada'da tarihi karar!
Faturaya yeni destek geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Kapadokya çıkarması
Umarım çocuğum olur
Ukraynalı güzelle klip
Saba'nın tahtını sallıyor
Anne-kızın alışveriş keyfi
Piyanistle düet
Yer gök aşk
Güneş ışığı da katarakt yapar
Kalp krizi ve felce karşı C vitamini tüketin
Uzmanı uyardı: Kaplıcada yüzülmez
Yüksek ateşi sarımsak ve zencefile yenin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Şubat
Baba evde parçalanmış, oğlu ise bahçede donmuş halde ölü bulundu
Fransa'da Sarı Yeleklilerin temsilcisi için gösteri yasağı talebi reddedildi
15 Şubat 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 13:05:00

Devlet vatandaşını ezdirmeyecek! Üç KDV indirimi daha geliyor

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Ev sahibi olmak isteyenlerin beklediği son dakika haberi geldi. Temel gıdaların ardından konut, sağlık ve eğitimde de KDV indirimine gidilmesi bekleniyor. Özellikle gayrimenkulde yaşanan fahiş fiyat artışı sonrası yapılacak KDV indirimi ev fiyatlarında önemli bir düşüş sağlayacak.

Ev fiyatları düşüyor. Gayrimenkul sektörünü çok yakından ilgilendiren değişiklik için harekete geçildi. Gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor

KAYIT DIŞI AZALACAK

KDV düzenlemesi için çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, odalar ve sektör temsilcileriyle toplantılar düzenlerken, KDV'de de sadeleşmeye gidildi.

KDV'deki sadeleşmeyle birlikte reel sektörün işleri kolaylaşacak, reel sektörün dinamizmi ve rekabet gücü artacak. Yatırım ortamı iyileşecek, kayıt dışı azalacak.

Edinilen bilgilere göre, özel eğitim, özel sağlık hizmeti gibi sektörlerde de KDV oranlarında düzenleme öngörülüyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde mevcutta yüzde 8 KDV uygulanıyor.

ONUTTA SEMTE GÖRE DÜZENLEME

Yapılacak çalışmayla gıdada olduğu gibi benzer bir oranda indirim yapılması planlanıyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Kovid-19 salgını nedeniyle veliler ve okulların üzerindeki maliyetleri azaltmak amacıyla eğitim ücretlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmişti. Konutlarda da farklı KDV oranları uygulanıyor.

150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ'lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.

Konut sektöründe KDV indirimi uygulanması ev fiyatların da düşmesini sağlayacak.

30 MİLYARLIK FERAGAT

Gıdada yapılan yüzde 7'lik bir indirimle devlet 2022 yılında KDV iadeleri de dahil olmak üzere 30 milyar TL feragat etti. KDV indirimleriyle doğrudan vatandaşın cebi rahatlarken, üretici ile ticaret yapanlar da nefes alacak.

Etiketler : KDV düzenlemesi konur Gelir İdaresi Başkanlığı
Kabul etmediği roller çok tutuyor

Kabul etmediği roller çok tutuyor
Bu yaz düğün var

Bu yaz düğün var
Aşk paylaşımı

Aşk paylaşımı
Kaderimin oyunu

Kaderimin oyunu
Doğum gününü sahnede kutladı

Doğum gününü sahnede kutladı
İstinaf davasında hakaret sayıldı

İstinaf davasında hakaret sayıldı
Enerjik Yıldız

Enerjik Yıldız
Çene dolgusu iddiası

Çene dolgusu iddiası
Hatası milleti güldürdü

Hatası milleti güldürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER